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पचपदरा रिफाइनरी में आग को लेकर आया एचपीसीएल का बयान, मरम्मत और पुनर्स्थापन का काम जारी

बाड़मेर: पचपदरा रिफाइनरी में 20 अप्रैल को लगी आग को लेकर शनिवार को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की ओर से बयान जारी कर घटना के कारणों को स्पष्ट करते हुए खुलासा किया गया है. एचपीसीएल की ओर से एक्स पर पोस्ट में बताया गया है कि घटना के बाद की गई विस्तृत जांच में शुरुआती अनुमान सही पाए गए. आग केवल हीट एक्सचेंजर स्टैक तक सीमित थी, जिससे 6 एक्सचेंजर और उनसे जुड़े कुछ उपकरण प्रभावित हुए.

एचपीसीएल ने बताया कि प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर माना जा रहा है कि आग की वजह वैक्यूम रेजिड्यू एक्सचेंजर की इनलेट लाइन में प्रेशर गेज के पास से हुए रिसाव के कारण बनी. फिलहाल मरम्मत और पुनर्स्थापन का काम जारी है, जो अगले 3–4 हफ्तों में पूरा होने की उम्मीद है. सीडीयू (क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट) को मई 2026 के दूसरे पखवाड़े में दोबारा शुरू किए जाने की संभावना है. घटना के पश्चात विस्तृत जांच से प्रारंभिक आकलन की पुष्टि हुई है कि आग हीट एक्सचेंजर स्टैक तक सीमित थी जिससे केवल 6 एक्सचेंजर और उनसे संबंधित सहायक उपकरण प्रभावित हुए हैं.