धर्मशाला में चुनावी शोर के बीच लगेगा क्रिकेट का तड़का, प्रशासन ने कसी कमर
किंग्स इलेवन अपने तीन मैच एचपीसीएम में खेलेगी इसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 9:03 PM IST
धर्मशाला: मई माह में धर्मशाला के एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले तीन बड़े क्रिकेट मुकाबलों (11, 14 और 17 मई) को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि मैचों के सफल आयोजन और पर्यटकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों और एचपीसीए के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई है.
डीसी कांगड़ा ने बताया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य बाहर से आने वाले पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाना है. इसके लिए शहर में पार्किंग व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाएगा. सभी प्रमुख पार्किंग स्थलों की उपलब्धता की जानकारी नगर निगम की डिजिटल स्क्रीन पर नियमित रूप से प्रदर्शित की जाएगी, ताकि लोगों को भटकना न पड़े और वो सीधे निर्धारित स्थानों पर वाहन पार्क कर सकें.
पर्यटकों की सुविधा के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर दिशा-निर्देश साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे. इसके अलावा बिजली, पानी और सफाई जैसी मूलभूत सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. नगर निगम को विशेष रूप से सफाई व्यवस्था के लिए पर्याप्त वाहन और स्टाफ तैनात करने को कहा गया है. मैच के दिन भारी भीड़ को देखते हुए स्टेडियम के आसपास निजी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी. इसके बदले पार्किंग स्थलों से एचआरटीसी की शटल बसें चलाई जाएंगी, जिससे दर्शकों को स्टेडियम तक पहुंचने में सुविधा मिले.
|तारीख
|मुकाबला
|समय
|11 मई 2026
|पंजाब किंग्स VS दिल्ली कैपिटल्स (DC)
|शाम 7:30 बजे
|14 मई 2026
|पंजाब किंग्स VS मुंबई इंडियंस (MI)
|शाम 7:30 बजे
|17 मई 2026
|पंजाब किंग्स VS रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB)
|दोपहर 3:30 बजे
17 मई को वोटिंग
17 मई को धर्मशाला निगम चुनाव के लिए वोटिंग भी होनी हैं. ऐसे में स्टेडियम के पास स्थित मतदान केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी. एसडीएम धर्मशाला को निर्देश दिए गए हैं कि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो और वो आसानी से अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें इसका ध्यान रखा जाए. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तीन चरणों में मॉक ड्रिल आयोजित करेगा. इसके जरिए सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से जुड़ी टीमों को पूरी तरह तैयार किया जाएगा. उपायुक्त ने कहा कि इन मैचों के दौरान बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी और पर्यटक धर्मशाला पहुंचेंगे, जिसके लिए प्रशासन हर स्तर पर व्यवस्थाओं को पुख्ता करने में जुटा है.
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