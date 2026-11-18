शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में वार्षिक परीक्षा का ऐलान, शिक्षा बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल
स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि, परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले अपने निर्धारित परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 10:26 AM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में तीसरी, पांचवीं एवं आठवीं कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि, तीसरी एवं पांचवीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं दिनांक 14 दिसंबर, 2026 से 18 दिसंबर, 2026 तक और आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं दिनांक 09 दिसंबर, 2026 से 19 दिसंबर, 2026 तक आयोजित की जाएंगी. सभी परीक्षाएं प्रातःकालीन सत्र में सुबह 9:45 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक संचालित होंगी.
शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में वार्षिक परीक्षा
शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि, परीक्षाओं के सुचारू एवं व्यवस्थित संचालन के लिए बोर्ड द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं. उन्होंने संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं मुख्याध्यापकों के निर्देश दिए हैं कि, वे निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण करना सुनिश्चित करें, ताकि परीक्षाओं का संचालन निर्धारित समय-सारणी के अनुसार किया जा सके.
अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर कर सकते हैं संपर्क
शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि, उक्त परीक्षाओं की विस्तृत डेटशीट हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.hpbose.org पर उपलब्ध करवा दी गई है. संबंधित विद्यालयों, अभिभावकों एवं परीक्षार्थियों से आग्रह है कि वे बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर डेटशीट का अवलोकन करें और उसके अनुसार परीक्षा की तैयारियां सुनिश्चित करें.
निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें छात्र
डॉ. राजेश शर्मा ने अभिभावकों एवं अध्यापकों से भी आग्रह किया कि वे विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए उचित मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करें, ताकि वे बिना किसी तनाव के आत्मविश्वास के साथ परीक्षाओं में सम्मिलित हो सकें. इसके साथ ही उन्होंने सभी परीक्षार्थियों को निर्देश दिए कि वे परीक्षा प्रारम्भ होने से आधा घंटा पहले अपने निर्धारित एग्जाम सेंटर पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें, ताकि परीक्षा संबंधी आवश्यक औपचारिकताएं समय पर पूर्ण की जा सकें.
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