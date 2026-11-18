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शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में वार्षिक परीक्षा का ऐलान, शिक्षा बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल

शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में वार्षिक परीक्षा का ऐलान ( ETV Bharat )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए शीतकालीन अवकाश वाले विद्यालयों में तीसरी, पांचवीं एवं आठवीं कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों की वार्षिक परीक्षाओं का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि, तीसरी एवं पांचवीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं दिनांक 14 दिसंबर, 2026 से 18 दिसंबर, 2026 तक और आठवीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं दिनांक 09 दिसंबर, 2026 से 19 दिसंबर, 2026 तक आयोजित की जाएंगी. सभी परीक्षाएं प्रातःकालीन सत्र में सुबह 9:45 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक संचालित होंगी.

शीतकालीन अवकाश वाले स्कूलों में वार्षिक परीक्षा