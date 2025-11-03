10वीं की परीक्षा में ड्राइंग के पेपर में छेड़छाड़ का मामला, उत्तर पुस्तिकाओं की फॉरेंसिक जांच करवाएगा शिक्षा बोर्ड
बिलासपुर जिले की छात्राओं ने ड्राइंग की उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था. अब बोर्ड उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करवाएगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 3:09 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत मार्च 2025 में आयोजित दसवीं कक्षा की परीक्षा की ड्राइंग विषय की उत्तर पुस्तिकाओं में छेड़छाड़ के आरोप लगे थे. जिला बिलासपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झंडूता के कुछ छात्रों ने उत्तर पुस्तिका में टेंपरिंग की बात कही थी. कुछ छात्र अपनी शिकायत लेकर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. (मेजर) विशाल शर्मा के पास पहुंचे थे और इन बच्चों ने अपनी शिकायत बोर्ड के सचिव के समक्ष रखी थी.
इस मामले पर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि 'जिला बिलासपुर के एक सेंटर से कुछ बच्चे और उनके अभिभवक हमारे पास आये थे और उन्होंने बोर्ड को यह बताया कि ड्राइंग का पेपर जो उन्होंने किया था उसमें उनके उतने अंक नहीं आए हैं, जितने आने चाहिए थे. बोर्ड ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चों की ड्राइंग के पेपर की उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो स्टेट कॉपी उनको उपलब्ध करवाई थी. इसके बाद बच्चों ने बताया कि उस पेपर में कुछ कटिंग थी, जो उन्होंने नहीं की हैं. इसके बाद बच्चों को ड्राइंग की उत्तर पुस्तिकाओं की ओरिजनल कॉपी उन्हें उपलब्ध करवाई थी. इस मामले में यह देखा गया कि अगर दो बच्चों के पेपर से छेड़छाड़ की गई है तो संभव है कि बाकी बच्चों के पेपर के साथ भी ऐसा हुआ हो. इसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से यह निर्देश जारी कर कि उस सेंटर से सभी बच्चों की ड्राइंग के पेपर की उत्तर पुस्तिकाएं मंगवाई थी.'
सचिव ने कहा कि सभी बच्चों के ड्राइंग पेपर को बोर्ड में लाया गया और सभी बच्चों को वो उत्तर पुस्तिका दिखाई गई हैं. प्रथम दृश्य में ये लग रहा है कि पेपर में कटिंग की गई है, लेकिन क्या कटिंग छात्रों ने खुद की हैं या फिर किसी और ने ये कटिंग की है, ये जांच का विषय है. बोर्ड ने छात्रों और उनके अभिभावकों को यह आश्वासन दिया है कि जितनी भी उत्तर पुस्तिकाएं हैं उसकी बोर्ड की ओर से फॉरेंसिक जांच करवाई जाएगी, और यदि जांच में यह बात निकालकर सामने आती है कि सच मे पेपर के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है तो दोषियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी और छात्रों को जो भी राहत इस मामले में दी जानी है वो दी जाएगी.
ये भी पढ़ें: इंग्लिश में 95, गणित में 99 अंक लेकिन ड्रॉइंग ने किया 'बेड़ा गर्क', मार्कशीट लेकर DC ऑफिस पहुंची छात्राएं