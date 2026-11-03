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एकलव्य विद्यालय चयन परीक्षा 15 नवंबर को, 761 विद्यार्थी आजमाएंगे भाग्य, ​हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने तैयारियां की पूरी

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ( ETV Bharat )

कांगड़ा: जनजातीय क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय चयन परीक्षा' (EMRSST)-2027 के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. ​अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा प्रदेश के चार प्रमुख जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं.

इसके तहत चंबा जिले में होली, भरमौर और किलाड़ (पांगी), कांगड़ा जिले में दाड़ी, किन्नौर जिले में निचार, पूह, रिकांग पिओ और लाहौल-स्पीति जिले में कुकुमसेरी, काजा और केलांग को परीक्षा केंद्र बनाया गया है.