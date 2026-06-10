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TET परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, 24 हजार से अधिक अभ्यर्थी देंगे एग्जाम

HPBOSE ने TET जून-2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए. इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

TET परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी
TET परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 7:44 PM IST

3 Min Read
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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) जून-2026 के लिए प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) जारी कर दिए हैं. इस बार प्रदेश भर से 24 हजार से अधिक अभ्यर्थी शिक्षक बनने की अपनी पात्रता साबित करने के लिए परीक्षा में बैठेंगे. बोर्ड ने परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि टीजीटी (आर्ट्स), टीजीटी (मेडिकल), जेबीटी और टीजीटी (संस्कृत) विषयों की पात्रता परीक्षाएं पूरी तरह से तय शेड्यूल के मुताबिक ही आयोजित की जा रही हैं. डॉ. शर्मा के अनुसार, परीक्षा के पहले दिन यानी 13 जून 2026 को दो महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षाएं होंगी. सुबह के सत्र में टीजीटी (आर्ट्स) की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका समय सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक निर्धारित किया गया है. इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में कुल 68 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10,515 अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे. इसी दिन दोपहर के सत्र में 02:00 बजे से शाम 04:30 बजे तक टीजीटी (मेडिकल) की परीक्षा होगी. इस परीक्षा के लिए 51 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें कुल 3,318 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. परीक्षा के दूसरे दिन यानी 14 जून 2026 को जेबीटी और टीजीटी (संस्कृत) के अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी. सुबह के सत्र में 10:00 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होने वाली जेबीटी टीईटी परीक्षा में 8,925 अभ्यर्थी भाग लेंगे, जिनके लिए राज्य भर में 64 परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं.

वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड

इसके बाद दोपहर के सत्र में 02:00 बजे से शाम 04:30 बजे तक टीजीटी (संस्कृत) की परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 39 केंद्रों पर 1,394 अभ्यर्थी अपनी किस्मत आजमाएंगे. बोर्ड अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि सभी विषयों की परीक्षाओं के लिए समय अवधि ढाई घंटे (2 घंटे 30 मिनट) तय की गई है. बोर्ड प्रबंधन ने सूचित किया है कि इन सभी परीक्षाओं के प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट www.hpbose.org पर अपलोड कर दिए गए हैं.

समय पर पहुंचने की हिदायत

परीक्षार्थी बिना किसी देरी के वेबसाइट पर जाकर अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो समय से पहले परीक्षा केंद्रों पर पहुंचें इसके साथ ही उन्होंने परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ एक वैध पहचान पत्र जैसे Aadhaar Redacted, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस आदि अनिवार्य रूप से साथ लाने का आग्रह किया है.

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