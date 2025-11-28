ETV Bharat / state

अब 10वीं में फेल होने की टेंशन खत्म, जानें क्या है एजुकेशन बोर्ड का प्लान ?

बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि इन एग्जाम को लेकर शिक्षा बोर्ड ने क्राइटेरिया भी निर्धारित किया है. जिसके तहत फरवरी-मार्च (मुख्य परीक्षा) में 10वीं कक्षा के सभी छात्र बोर्ड एग्जाम देंगे. इसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर ये तय होगा की कौन से छात्र जून-जुलाई (सुधार परीक्षा) में एग्जाम दे सकते हैं. मेन एग्जाम के आधार पर छात्रों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा. ये तीन श्रेणियां है आवश्यक सुधार, वैकल्पिक सुधार और अनिवार्य पुनरावृत्ति. बोर्ड सचिव ने बताया कि 10वीं के लिए 5 अनिवार्य (Compulsory) सब्जेक्ट हैं.

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि 10वीं कक्षा के लिए साल में दो बार बोर्ड एग्जाम होंगे. ये सिर्फ 10वीं कक्षा के लिए ही लागू है, 12वीं कक्षा के लिए नहीं है. ऐसी ही नीति सीबीएसई ने भी लागू की है.

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में अब 10वीं कक्षा में छात्र फेल नहीं होंगे. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड छात्रों के लिए ऐसी पॉलिसी लेकर आया है, जिसके तहत अब छात्रों बोर्ड एग्जाम में फेल होने से डरने की कोई जरूरत नहीं है. स्कूल शिक्षा बोर्ड छात्रों को बोर्ड एग्जाम के दो मौके दे रहा है. यानी की अब साल में एक बार नहीं बल्कि दो बार बोर्ड के एग्जाम होंगे.

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि खेल गतिविधियों, खराब मौसम, बीमारी या दुर्घटना जैसी परिस्थितियों में परीक्षा से अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों को नियमानुसार दूसरी परीक्षा में अवसर दिया जाएगा, ताकि उनका एक साल बच सके और दूसरी परीक्षा में वो 10वीं का बोर्ड एग्जाम दे सकें.

कब से लागू होगी अधिसूचना ?

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत ये अधिसूचना जारी की है. जिसके तहत एकेडमिक सेशन 2025-26 से 10वीं कक्षा के लिए साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम होंगे. ये अधिसूचना मार्च 2026 से लागू हो जाएगी. यानी कि अभी जो छात्र 10वीं कक्षा में हैं, उन्हें दो बार बोर्ड एग्जाम देने का मौका मिलेगा.

पुरानी नीति के तहत क्या थी व्यवस्था ?

बता दें कि इससे पहले 10वीं बोर्ड एग्जाम के तहत 5 अनिर्वाय सब्जेक्ट्स में से 4 सब्जेक्ट्स क्वालीफाई करना जरूरी होता था. एक सब्जेक्ट में फेल होने पर उसे कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखा जाता था. जबकि 2 सब्जेक्ट्स में क्वालीफाई न कर पाने वाले छात्र को भी 10वीं कक्षा रिपीट करनी पड़ती थी. बोर्ड सचिव ने बताया कि इन छात्रों की संख्या ज्यादा थी, जो 5 में से 2 सब्जेक्ट्स में फेल होते थे. ऐसे में अब नई पॉलिसी के तहत इन छात्रों को स्कूल शिक्षा बोर्ड बड़ा मौका दे रही है कि वो जून-जुलाई में एग्जाम देकर अपना साल बचा सकते हैं.

क्यों होंगे साल में 2 बार एग्जाम ?

शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि "न्यू एजुकेशन पॉलिसी हाई स्ट्रेस एग्जाम के बारे में बात करता है. एनईपी के अनुसार जब साल में सिर्फ एक बार बोर्ड का एग्जाम होता है, तो छात्रों पर तनाव बढ़ता है. ऐसे में पॉलिसी के तहत छात्रों के इस तनाव को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए. इसी दिशा में हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने ये फैसला लिया है. जिसके तहत 10वीं कक्षा के बोर्ड के एग्जाम साल में 2 बार होंगे. पहला एग्जाम फरवरी-मार्च को होगा और दूसरा एग्जाम जून-जुलाई में होगा."

अब नहीं होगा 'फेलियर' शब्द इस्तेमाल

शिक्षा बोर्ड सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि पहले जो छात्र 5 में से 2 या उससे अधिक सब्जेक्ट्स में क्वालीफाई नहीं कर पाते थे, उनके लिए 'फेलियर' शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, उसकी जगह अब 'एसेंशियल रिपीट' शब्द का यूज किया जाएगा. बोर्ड सचिव ने कहा कि 'फेलियर' शब्द छात्रों में तनाव (Stress) और हीन भावना पैदा करता है. इसलिए इस शब्द को अब बदल कर 'एसेंशियल रिपीट' कर दिया गया है. यानी की जो बच्चे अब 3 या तीन से ज्यादा सब्जेक्ट्स में क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे, उन्हें दोबारा से 10वीं कक्षा में बैठना होगा.

कब आएगा रिजल्ट?

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि पहली परीक्षा (फरवरी-मार्च) का रिजल्ट अप्रैल-मई में आएगा. जबकि दूसरी परीक्षा (जून-जुलाई) का रिजल्ट जुलाई-अगस्त में घोषित किया जाएगा. दोनों परीक्षाओं में से बेहतर प्राप्तांक को अंतिम माना जाएगा. उसके बाद ही छात्रों को मार्क शीट दी जाएगी. इससे पहले पहली परीक्षा के रिजल्ट को डिजी लॉकर पर अपलोड किया जाएगा, ताकि अगर छात्रों को अगली क्लास में अस्थायी एडमिशन लेना है तो वे ले पाएंगे.

आवश्यक सुधार वालों को 11वीं में मिलेगा एडमिशन ?

हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक सुधार (Compulsory Improvement) श्रेणी वाले विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में प्रोविजनल (अस्थायी) एडमिशन मिल जाएगा, बशर्ते वे नियमानुसार 10 वीं की परीक्षा पास करें.