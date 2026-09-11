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हिमाचल में शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, TET नवंबर-2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE), धर्मशाला ने नवंबर-2026 में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) का बिगुल फूंक दिया है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज शुक्रवार से आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इच्छुक अभ्यर्थी 3 अक्टूबर (रात 11:59 बजे) तक बिना किसी विलंब शुल्क के अपना पंजीकरण करवा सकते हैं.

​अंतिम समय का न करें इंतजार: डॉ. शर्मा

बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि के रश से बचने के लिए समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. उन्होंने बताया कि 3 अक्टूबर की समय-सीमा बीत जाने के बाद, 4 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक अभ्यर्थियों को 600 रुपये के विलंब शुल्क के साथ आवेदन करना होगा. आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग (PHH को छोड़कर) के लिए फीस 1,200 रुपये तय की गई है, जबकि OBC, SC, ST और दिव्यांग (Physically Handicapped) अभ्यर्थियों को 700 रुपये शुल्क चुकाना होगा.

त्रुटि सुधार के लिए मिलेंगे दो अलग-अलग मौके

अक्सर फॉर्म भरते समय होने वाली गलतियों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सुधार (Correction window) का प्रावधान भी किया है. ऑनलाइन भरे गए विवरणों में 9 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक ऑनलाइन ही सुधार किया जा सकेगा. हालांकि, बोर्ड ने एक कड़ा नियम भी बनाया है यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी (Category) या उप-श्रेणी में बदलाव करना चाहता है, तो उसे 15 अक्टूबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से धर्मशाला स्थित बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन करना होगा. निर्धारित तिथियों के बाद किसी भी तरह के संशोधन पर विचार नहीं किया जाएगा.

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