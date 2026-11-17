क्या अगले सत्र से हिंदी या अंग्रेजी मीडियम किताबें चुन सकेंगे विद्यार्थी, रामायण-महाभारत को पाठ्यक्रम से हटाने पर किसने जताई चिंता?
टीजीटी कला संघ ने मिड-डे मील योजना के बजट से ही स्कूलों को सिम रिचार्ज के लिए अलग से राशि उपलब्ध करवाने की मांग की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 9:37 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अगले शैक्षणिक सत्र से हिंदी माध्यम की पाठ्यपुस्तकों का विकल्प मिल सकता है. इस मांग को लेकर राजकीय टीजीटी कला संघ की ओर से उठाए गए मुद्दे पर मुख्य सचिव कार्यालय सक्रिय हो गया है. मुख्य सचिव ने संघ के ज्ञापन को आगामी उचित कार्रवाई के लिए शिक्षा सचिव को भेज दिया है. संघ ने मांग उठाई है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अगले सत्र से पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन से पहले स्कूलों से विद्यार्थियों की माध्यम संबंधी पसंद की जानकारी जुटाए, ताकि बच्चे हिंदी या अंग्रेजी में से अपनी पसंद का माध्यम चुन सकें.
टीजीटी कला संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने बताया कि, "इस संबंध में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष को ज्ञापन भेजा गया है. मांग है कि कक्षा छठी से दसवीं तक सामाजिक अध्ययन, योग, हिमाचल की संस्कृति और ड्राइंग विषयों की पुस्तकें पूर्व की तरह हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध करवाई जाएं. विद्यार्थियों पर केवल अंग्रेजी माध्यम की किताबें थोपने के बजाय उन्हें अपनी सुविधा और समझ के अनुसार माध्यम चुनने का अधिकार मिलना चाहिए."
विजय हीर ने कहा कि, संविधान के अनुच्छेद 350(क) की भावना और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मातृभाषा आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है. इससे हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी. उन्होंने 12 सितंबर 2025 को शिक्षा विभाग की बैठक में कक्षा छठी के सामाजिक अध्ययन विषय में हिंदी माध्यम का विकल्प उपलब्ध करवाने के संबंध में लिए गए निर्णय को भी जल्द लागू करने की मांग की.
रामायण-महाभारत को पाठ्यक्रम से हटाने पर जताई चिंता
टीजीटी कला संघ ने नए पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को भी अनिवार्य रूप से शामिल रखने की मांग उठाई है. विजय हीर ने कहा कि, "रामायण और महाभारत भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं. नए पाठ्यक्रम के लागू होने पर कक्षा छठी से रामायण और कक्षा सातवीं से महाभारत को हटाया नहीं जाना चाहिए. मौजूदा सत्र में भी कई विद्यार्थी रामायण की पाठ्यपुस्तक मिलने का इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में विभाग और शिक्षा बोर्ड को इन पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए."
मिड-डे मील के गैस सिलेंडर बुक करने के लिए सिम का बजट मांगा
संघ महासचिव ने मिड-डे मील व्यवस्था से जुड़ी एक अन्य व्यावहारिक समस्या भी उठाई है. उन्होंने बताया कि अब स्कूलों को मिड-डे मील के गैस सिलेंडर बुक करवाने के लिए ऐसा मोबाइल नंबर गैस एजेंसी में पंजीकृत करवाना पड़ रहा है, जिस पर पहले से कोई एलपीजी कनेक्शन पंजीकृत न हो. शिक्षकों और मिड-डे मील कर्मचारियों के अधिकांश मोबाइल नंबर पहले ही किसी न किसी गैस कनेक्शन से जुड़े हैं. ऐसे में स्कूलों को नई सिम खरीदकर पंजीकरण करवाना पड़ रहा है.
संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर के मुताबिक, नई सिम लेने के बाद उसके रिचार्ज का खर्च उठाने के लिए स्कूलों के पास कोई बजट उपलब्ध नहीं है. उन्होंने शिक्षा विभाग से मांग की है कि मिड-डे मील योजना के बजट से ही स्कूलों को सिम रिचार्ज के लिए अलग से राशि उपलब्ध करवाई जाए, ताकि सिलेंडर बुकिंग में शिक्षकों और स्कूलों को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े.
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