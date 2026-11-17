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क्या अगले सत्र से हिंदी या अंग्रेजी मीडियम किताबें चुन सकेंगे विद्यार्थी, रामायण-महाभारत को पाठ्यक्रम से हटाने पर किसने जताई चिंता?

हिंदी या अंग्रेजी मीडियम किताबें चुनने का विकल्प ( File, ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को अगले शैक्षणिक सत्र से हिंदी माध्यम की पाठ्यपुस्तकों का विकल्प मिल सकता है. इस मांग को लेकर राजकीय टीजीटी कला संघ की ओर से उठाए गए मुद्दे पर मुख्य सचिव कार्यालय सक्रिय हो गया है. मुख्य सचिव ने संघ के ज्ञापन को आगामी उचित कार्रवाई के लिए शिक्षा सचिव को भेज दिया है. संघ ने मांग उठाई है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अगले सत्र से पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन से पहले स्कूलों से विद्यार्थियों की माध्यम संबंधी पसंद की जानकारी जुटाए, ताकि बच्चे हिंदी या अंग्रेजी में से अपनी पसंद का माध्यम चुन सकें.

टीजीटी कला संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने बताया कि, "इस संबंध में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष को ज्ञापन भेजा गया है. मांग है कि कक्षा छठी से दसवीं तक सामाजिक अध्ययन, योग, हिमाचल की संस्कृति और ड्राइंग विषयों की पुस्तकें पूर्व की तरह हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध करवाई जाएं. विद्यार्थियों पर केवल अंग्रेजी माध्यम की किताबें थोपने के बजाय उन्हें अपनी सुविधा और समझ के अनुसार माध्यम चुनने का अधिकार मिलना चाहिए."