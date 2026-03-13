ETV Bharat / state

शिक्षा बोर्ड का बड़ा एक्शन! इस स्कूल में 'नकल का खेल' उजागर, शिक्षकों पर कार्रवाई तय, सेंटर भी बदला

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने परीक्षाओं में निष्पक्षता से खिलवाड़ करने वाले जवाली परीक्षा केंद्र पर सर्जिकल स्ट्राइक की है. कांगड़ा जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जवाली में सामूहिक नकल की शिकायतों और साक्ष्यों के आधार पर बोर्ड ने सख्त कदम उठाते हुए पूरे केंद्र को ही बदल दिया है.

हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने प्रेस में जारी बयान में बताया है, "जवाली स्कूल में चल रही परीक्षाओं के दौरान गंभीर अनियमितताओं की शिकायत मिली थी. शिकायत के साथ कुछ वीडियो क्लिप भी बोर्ड को प्राप्त हुए हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि परीक्षा हॉल में तैनात एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQs) के उत्तर बोलकर बताए जा रहे थे. यह सीधे तौर पर 'सामूहिक नकल' का गंभीर मामला है, जो बोर्ड की गरिमा पर सवालिया निशान लगाता है."

एसडीएम जवाली करेंगे विस्तृत जांच, बोर्ड ने मांगा जवाब

बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि, मामले की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने स्थानीय प्रशासन को मोर्चे पर लगा दिया है. उपमंडलाधिकारी (एसडीएम), जवाली को पूरे मामले की गहनता से जांच करने और जल्द से जल्द विस्तृत रिपोर्ट बोर्ड मुख्यालय को सौंपने के निर्देश दिए हैं. बोर्ड का मानना है कि इस तरह की घटनाएं अन्य ईमानदार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है.