HPBOSE बोर्ड परीक्षाओं पर 'कवच' की तैयारी, पारदर्शिता की कसौटी पर फ्लाइंग स्क्वॉड की होगी नई भूमिका

HPBOSE परीक्षाओं पर 'कवच' की तैयारी ( IANS )

शिमला: ​हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने 10वीं और 12वीं की आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फ्लाइंग स्क्वॉड (उड़नदस्तों) के लिए नई कार्यप्रणाली तय की है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की निष्पक्षता बोर्ड की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे बनाए रखने की सीधी जिम्मेदारी फ्लाइंग स्क्वॉड की होगी. डॉ. शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि सभी उड़नदस्ते पूरी पारदर्शिता और नियमों के दायरे में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करें, ताकि राज्य की परीक्षा व्यवस्था की साख बनी रहे. उन्होंने विशेष रूप से हिदायत दी कि निरीक्षण इस तरह से हो कि विद्यार्थियों की एकाग्रता और समय प्रबंधन (Time Management) प्रभावित न हो, जिससे वे बिना किसी घबराहट के अपनी प्रतिभा दिखा सकें. छात्रों का मनोबल न टूटे: भय नहीं, भरोसा पैदा करें निरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर डॉ. शर्मा ने एक बेहद संवेदनशील पहलू पर जोर दिया है. डॉ. शर्मा ने कहा, 'चेकिंग के दौरान फ्लाइंग स्क्वॉड को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी उपस्थिति से किसी भी छात्र पर अनावश्यक मानसिक दबाव न पड़े. बोर्ड का लक्ष्य परीक्षा केंद्रों पर 'डर का माहौल' बनाना नहीं, बल्कि एक 'शांतिपूर्ण वातावरण' तैयार करना है'. ​नकल पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' और सीसीटीवी की पैनी नजर