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बेसिक गणित वालों पर दोबारा परीक्षा का बोझ क्यों? नॉन मेडिकल की राह में बनी बाधा

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ( ETV Bharat FILE )

शिमला: कक्षा दसवीं में गणित का आधारभूत स्तर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11वीं में नॉन मेडिकल वर्ग चुनने की राह आसान करने की मांग उठी है. हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने ऐसे विद्यार्थियों को नॉन मेडिकल में प्रवेश के लिए गणित की परीक्षा दोबारा देने की अनिवार्यता से छूट देने की मांग प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से की है.