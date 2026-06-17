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HPBOSE दे रहा छात्रों को पास होने का एक और मौका, इस दिन होंगी 9वीं-11वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं

9वीं-11वीं की वार्षिक परीक्षा में जो विद्यार्थी किसी विषय में पास नहीं हो पाए. उनके लिए HPBOSE ने कंपार्टमेंट परीक्षा की डेथ घोषित की है.

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 7:08 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने 9वीं और 11वीं कक्षा के उन नियमित विद्यार्थियों को राहत प्रदान की है, जिनका मार्च-2026 की वार्षिक परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम संबंधित विद्यालयों द्वारा 'कंपार्टमेंट' घोषित किया गया था. छात्रों का साल बचाने के लिए बोर्ड ने आगामी 3 जुलाई 2026 को कंपार्टमेंट परीक्षाएं आयोजित करने का ऐलान किया है. खास बात यह है कि छात्रों को इसके लिए किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर नहीं जाना होगा, बल्कि ये परीक्षाएं उनके अपने ही विद्यालय स्तर पर आंतरिक रूप से आयोजित की जाएंगी.

दोपहर की पाली में होगा परीक्षाओं का संचालन

इस संबंध में जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया, '9वीं और 11वीं दोनों कक्षाओं के कंपार्टमेंट विद्यार्थियों की परीक्षा एक ही दिन करवाई जाएगी. परीक्षा के लिए दोपहर का समय तय किया गया है. सभी परीक्षार्थियों को दोपहर 12:45 बजे से शाम 04:00 बजे तक का समय अपना प्रश्न-पत्र हल करने के लिए दिया जाएगा. छात्रों को तय समय से पूर्व ही स्कूल पहुंचने की सलाह दी गई है.

​स्कूलों और छात्रों के लिए बोर्ड के दिशा-निर्देश

डॉ. राजेश शर्मा ने सभी संबंधित विद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि वे बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही परीक्षा का सफल आयोजन सुनिश्चित करें. इसके साथ ही, स्कूलों को परीक्षा संचालन के दौरान सभी आवश्यक नियमों और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा. बोर्ड अध्यक्ष ने विद्यार्थियों से भी आग्रह किया है कि वे इस अंतिम अवसर का लाभ उठाएं और निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों. परीक्षा प्रक्रिया या अन्य किसी भी विस्तृत जानकारी के लिए विद्यार्थी सीधे अपने स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर सकते हैं.

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