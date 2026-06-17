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HPBOSE दे रहा छात्रों को पास होने का एक और मौका, इस दिन होंगी 9वीं-11वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं

शिमला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने 9वीं और 11वीं कक्षा के उन नियमित विद्यार्थियों को राहत प्रदान की है, जिनका मार्च-2026 की वार्षिक परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम संबंधित विद्यालयों द्वारा 'कंपार्टमेंट' घोषित किया गया था. छात्रों का साल बचाने के लिए बोर्ड ने आगामी 3 जुलाई 2026 को कंपार्टमेंट परीक्षाएं आयोजित करने का ऐलान किया है. खास बात यह है कि छात्रों को इसके लिए किसी अन्य परीक्षा केंद्र पर नहीं जाना होगा, बल्कि ये परीक्षाएं उनके अपने ही विद्यालय स्तर पर आंतरिक रूप से आयोजित की जाएंगी.

दोपहर की पाली में होगा परीक्षाओं का संचालन

इस संबंध में जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया, '9वीं और 11वीं दोनों कक्षाओं के कंपार्टमेंट विद्यार्थियों की परीक्षा एक ही दिन करवाई जाएगी. परीक्षा के लिए दोपहर का समय तय किया गया है. सभी परीक्षार्थियों को दोपहर 12:45 बजे से शाम 04:00 बजे तक का समय अपना प्रश्न-पत्र हल करने के लिए दिया जाएगा. छात्रों को तय समय से पूर्व ही स्कूल पहुंचने की सलाह दी गई है.