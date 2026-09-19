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बिना मान्यता 9वीं से 12वीं की कक्षाएं चलाई तो नपेंगे निजी स्कूल, HPBOSE ने जारी किया 2027-28 का शेड्यूल

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के निजी स्कूलों के लिए एक अहम खबर है. अगर कोई स्कूल बिना मान्यता के 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चलाता है, तो किसी भी प्रकार के नुकसान की पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE), धर्मशाला ने शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए संबद्धता (Affiliation) प्रक्रिया का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि नई मान्यता (Fresh Affiliation), अपग्रेडेशन या नवीनीकरण (Renewal) के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने जा रही है, जिसकी अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तय की गई है. बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा के अनुसार, संबद्धता की यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न होगी इच्छुक निजी शिक्षण संस्थानों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे. संबद्धता शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के जरिए ही किया जाएगा. हालांकि, बोर्ड ने स्कूलों को यह निर्देश भी दिए हैं कि वे आवेदन और शुल्क भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद संबंधित रिकॉर्ड और दस्तावेज अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में बोर्ड द्वारा मांगे जाने पर उन्हें जल्द उपलब्ध करवाया जा सके.