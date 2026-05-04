हिमाचल बोर्ड रिजल्ट: टॉप-10 में हमीरपुर के 12 छात्र, बिलासपुर के 4 छात्र ने भी किया शानदार प्रदर्शन
परिणाम घोषित होते ही स्कूलों में जश्न का माहौल बन गया. शिक्षकों और प्रबंधन ने छात्रों को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 7:40 PM IST
हमीरपुर/बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में इस बार हमीरपुर जिला के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है. जिले के 12 छात्र-छात्राओं ने टॉप-10 मेरिट सूची में जगह बनाई है. वहीं बिलासपुर जिले के 4 छात्र-छात्राओं ने भी टॉप-10 में स्थान हासिल कर अपने जिले का नाम रोशन किया है. हमीरपुर के 12 टॉपर्स में 7 छात्र साइंस, 3 आर्ट्स और 2 कॉमर्स संकाय से हैं. यह प्रदर्शन जिले की शिक्षा व्यवस्था और छात्रों की मेहनत को दर्शाता है. न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल, पक्का भरो के 4 छात्रों ने टॉप-10 में जगह बनाकर विशेष उपलब्धि हासिल की.
मेहनत और अनुशासन का मिला फल
टॉप करने वाले छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों के मार्गदर्शन, नियमित पढ़ाई और अनुशासन को दिया. साइंस संकाय में चौथे स्थान पर रहे अक्ष शर्मा और रिद्धिमा शर्मा ने बताया कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखना और लगातार अभ्यास करना ही सफलता की कुंजी है. परिणाम घोषित होते ही स्कूलों में जश्न का माहौल बन गया. शिक्षकों और प्रबंधन ने छात्रों को मिठाई खिलाकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
बिलासपुर की छात्राओं ने भी मारी बाजी
बिलासपुर जिले की चार छात्राओं ने भी टॉप-10 में जगह बनाई. घुमारवीं के मिनर्वा सीनियर सेकंडरी स्कूल की दिवांगी ने 98% अंक लेकर पांचवां स्थान हासिल किया. वहीं वस्तिका शर्मा (9वां), सुहानी शर्मा और वैदेही शर्मा (संयुक्त 10वां) ने भी शानदार प्रदर्शन किया. टॉपर छात्रों ने आगे चलकर NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर डॉक्टर और इंजीनियर बनने का लक्ष्य रखा है. उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने अभिभावकों और शिक्षकों को दिया.
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