HPBOSE 12th Result 2026: इन छात्रों ने मारी बाजी, अंशित कुमार ने किया ओवरऑल टॉप
हिमाचल प्रदेश में आज 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है. इस बार 12वीं का रिजल्ट 92.02 रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 12:55 PM IST|
Updated : May 4, 2026 at 2:10 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट आज घोषित कर दिया है, जिससे हजारों स्टूडेंट्स का इंतजार अब खत्म हो गया है. सोमवार सुबह 11 बजे प्रदेशभर के 81,417 छात्रों के भविष्य का पिटारा खुला. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के सभी संकाय (Arts, Science, Commerce) का रिजल्ट आज एक साथ घोषित कर दिया है. इस साल 12वीं में 74,637 बच्चे पास हुए हैं.
92.02 फीसदी रहा रिजल्ट
बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि इस बार 12वीं में कुल 81,417 छात्रों ने एग्जाम दिया था, जिनमें से 74,637 छात्र पास हुए हैं, जबकि 3352 छात्र 12वीं के एग्जाम में फेल हुए हैं. वहीं, 3071 छात्रों की कंपार्टमेंट आई है. इस साल 12वीं का रिजल्ट 92.02 फीसदी रहा. छात्र हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर अपना रोल नंबर डालकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं.
इन्होंने किया ओवरऑल टॉप
इस साल 12वीं परीक्षा में कांगड़ा के अंशित कुमार ने 99.2% के साथ ओवरऑल टॉप किया है. वहीं, कांगड़ा की शायला कश्यप और सिरमौर की आरुषि ने 99% के साथ सेकंड पोजीशन हासिल की है, जबकि 98.8% के साथ कांगड़ा की शाम्या बड़जात्या ने ओवरऑल तीसरा स्थान हासिल किया. ओवरऑल टॉप 10 में 16 लड़के हैं और 60 लड़कियां हैं.
हिमाचल में कॉमर्स के टॉपर
12वीं कॉमर्स में इस बार ऊना की यशस्विनी चौहान, ऊना की कृषिका और कांगड़ा के अयान ने 98.2% के साथ प्रदेशभर में टॉप किया है. वहीं, सोलन की जाह्नवी, कांगड़ा की अंजली और मुस्कान ने 97.8% के साथ दूसरा स्थान हासिल किया. इसके अलावा ऊना की मुस्कान ठाकुर, कांगड़ा की अक्षिमा पठानिया और रिद्धिमा 97.6% के साथ कॉमर्स की तीसरी टॉपर बनीं. 12वीं कॉमर्स में टॉप 10 में 20 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं.
साइंस में ये छात्र रहे टॉपर
12वीं साइंस में कांगड़ा की शायला कश्यप 99% के साथ टॉपर रही, जबकि ऊना की संचिता धीमान और हमीरपुर की काशी शर्मा 98.6% के साथ सेकेंड टॉपर रही हैं. वहीं, 12वीं साइंस में सोलन की तमन्ना शर्मा, कांगड़ा के नितिन कुमार और ऊना की वैशाली ठाकुर ने 98.4% के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है. 12वीं साइंस टॉप 10 में 37 लड़कियां हैं और 12 लड़के हैं.
आर्ट्स में इन छात्रों ने मारी बाजी
12वीं आर्ट्स में कांगड़ा के अंशित कुमार ने 99.2% के साथ टॉप किया है, अंशित इस साल के ओवरऑल टॉपर भी रहे है. सिरमौर की आरुषि ने 99% के साथ सेकंड पोजीशन हासिल की है. आरुषि ओवरऑल भी सेकेंड टॉपर है. वहीं, 98.8% के साथ कांगड़ा की शाम्या बड़जात्या ने तीसरा स्थान हासिल किया है, शाम्या भी ओवरऑल थर्ड टॉपर है. 12वीं आर्ट्स टॉप 10 में 30 लड़कियां हैं और 6 लड़के हैं.