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'मेरिट लिस्ट में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूलों के छात्र', शिक्षा मंत्री ने दी विद्यार्थियों को बधाई

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ( File Photo )