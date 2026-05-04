'मेरिट लिस्ट में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूलों के छात्र', शिक्षा मंत्री ने दी विद्यार्थियों को बधाई
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 12वीं परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 4:05 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने परीक्षा परिणामों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी छात्रों को बधाई दी है. 12वीं की परीक्षा में कुल 81,417 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें से 74,637 छात्र पास हुए हैं, जिससे 12वीं का रिजल्ट कुल 92.02 प्रतिशत रहा है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये रिजल्ट पिछले सालों की तुलना में बेहतर है. ये राज्य सरकार और हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए निरंतर सुधारों और प्रयासों का सकारात्मक परिणाम है.
"मेरिट सूची में सबसे ज्यादा विद्यार्थी सरकारी स्कूलों से हैं, जो सरकारी सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में किए जा रहे सुधार का परिणाम है." - रोहित ठाकुर, शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री ने की सरकारी शिक्षकों की तारीफ
शिक्षा मंत्री ने कहा कि ये भी ल्लेखनीय उपलब्धि विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और शिक्षकों के ईमानदार प्रयासों और अभिभावकों के बहुमूल्य सहयोग का परिणाम है. उन्होंने खासतौर पर सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की प्रतिबद्धता की सराहना की. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों ने विद्यार्थियों का शैक्षणिक सफलता की ओर मार्गदर्शन किया और उनके उज्ज्वल भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.
इस बार भी रिजल्ट में रहा छात्राओं का दबदबा
रोहित ठाकुर ने छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि इस साल एक बार फिर छात्राओं ने परीक्षा में छात्रों से बेहतर प्रदर्शन किया है. 40,281 छात्राओं में से 37,749 सफल रहीं, जबकि 40,828 छात्रों में से 36,888 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए. उन्होंने कहा कि प्रदेश की बेटियों का ये प्रदर्शन पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है. रोहित ठाकुर ने कहा कि ये रिजल्ट छात्राओं की दृढ़ इच्छाशक्ति, प्रतिभा और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ती उपलब्धियों को दर्शाता है.
शिक्षा मंत्री ने की छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों के छात्रों कि सफलता ये दर्शाती है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल और सफल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें निरंतर मेहनत करने, उच्च लक्ष्य निर्धारित करने और समाज व राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित किया.