हिमाचल बोर्ड 4 मई को घोषित करेगा 12वीं का रिजल्ट, यहां ऑनलाइन देख सकेंगे परिणाम
इस साल कुल 81,411 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है और सभी को अब नतीजों का बेसब्री से इंतजार है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 7:43 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर रिजल्ट की तारीख घोषित कर दी है. 4 मई को सुबह 11 बजे प्रदेश के 81,411 छात्र-छात्राओं का परिणाम जारी किया जाएगा. इस घोषणा के बाद छात्रों और अभिभावकों में उत्सुकता और बढ़ गई है, क्योंकि इसी परिणाम पर उनके भविष्य की दिशा तय होगी.
बोर्ड ने पूरी की तैयारियां
बोर्ड अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि परिणाम घोषित करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. उन्होंने कहा कि 12वीं कक्षा के सभी संकाय आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट एक साथ जारी किया जाएगा. इस साल 81,411 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है और सभी को अब अपने नतीजों का बेसब्री से इंतजार है.
ऑनलाइन ऐसे देखें रिजल्ट
हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के अनुसार, इस बार भी रिजल्ट पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा. छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर डालकर तुरंत अपना परिणाम देख सकेंगे. इसके लिए सर्वर को मजबूत किया गया है, ताकि एक साथ ज्यादा ट्रैफिक आने पर भी कोई दिक्कत न हो.
करियर के लिए अहम पड़ाव
12वीं का परिणाम छात्रों के जीवन का एक अहम मोड़ होता है. इसी के आधार पर वे आगे कॉलेज एडमिशन, प्रोफेशनल कोर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की दिशा तय करते हैं. खासकर NEET और JEE जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह परिणाम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. फिलहाल पूरे प्रदेश के छात्र 4 मई की सुबह का इंतजार कर रहे हैं, जब उनकी मेहनत का परिणाम सामने आएगा. रिजल्ट जारी होते ही टॉपर्स की सूची और पास प्रतिशत भी सामने आएगा, जिससे शिक्षा जगत में नई तस्वीर साफ होगी.
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