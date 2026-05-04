अंशित कुमार 99.02% के साथ बने स्टेट टॉपर, सिविल सेवा में जाने का लक्ष्य
हिमाचल बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट आज जारी हो गया है. कांगड़ा के अंशित कुमार ने ओवरऑल प्रदेशभर में टॉप किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 6:08 PM IST
पालमपुर: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आज, 4 मई 2026 को 12वीं कक्षा के सभी संकायों का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल 12वीं का रिजल्ट 92.02 फीसदी रहा है. इस साल प्रदेशभर में 81,417 विद्यार्थियों ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत एग्जाम दिया था, जिनमें से 74,637 बच्चे पास हुए हैं. 3352 छात्र 12वीं में फेल हुए हैं. वहीं, 3071 छात्रों की कंपार्टमेंट आई है. वहीं, कांगड़ा जिले के अंशित कुमार ने 12वीं में प्रदेशभर में ओवरऑल टॉप किया है.
99.02% के साथ अंशित ने किया टॉप
कांगड़ा जिले के उपमंडल पालमपुर के पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र अंशित कुमार ने आर्ट्स में 99.02 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. अंशित कुमार ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने माता-पिता और अपने शिक्षकों को दिया है. अंशित ने कहा कि इसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की है. अंशित ने बताया कि वह आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, उनके अध्यापकों ने हर जगह उनकी सहायता की है और उन्हें किताबें भी दिलाई हैं. अंशित ने बताया कि उनका लक्ष्य सिविल सर्विस में जाने का है.
माता-पिता ने बेटे की सफलता पर जताई खुशी
अंशित के पिता लवेश कुमार लड़की का काम (बढ़ई) करते हैं और माता निशा कुमारी गृहणी हैं. वहीं, अंशित के पिता लवेश कुमार और माता निशा कुमारी ने अपने बेटे की सफलता पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनके बेटे ने बहुत मेहनत की है, तब जाकर ये सफलता उसे मिली है. उन्होंने कहा कि उनका बेटा जो भी बनना चाहता है, उसे पूरा करने में हम उसका पूरा सहयोग करेंगे.
वाइस प्रिंसिपल ने दी अंशित को शुभकामनाएं
वहीं, पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की वाइस प्रिंसिपल काजल कुमारी ने अंशित कुमार की इस सफलता पर उसे बधाई दी. उन्होंने कहा कि अंशित कुमार बहुत मेहनती, अनुशासित और अध्यापकों का कहना मानने वाला छात्र है. उन्होंने कहा कि अंशित अपने लक्ष्य को पूरा करे यही हमारी शुभकामनाएं हैं.