HPBOSE ने 12वीं के Re-evaluation और Re-checking के नतीजे किए जारी, वेबसाइट पर देखें नतीजे
HPBOSE ने 12वीं परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन और री-चेकिंग के परिणाम घोषित किए. छात्र बोर्ड की वेबसाइट hpbose.org पर चेक कर सकते हैं रिजल्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 7:38 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश में 12वीं कक्षा (जमा दो) की बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर है. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE), धर्मशाला ने मार्च 2026 में आयोजित हुई नियमित परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) और पुनर्निरीक्षण (Re-checking) के बहुप्रतीक्षित परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं. अंकों में सुधार की उम्मीद लगाए बैठे छात्र अब बिना किसी देरी के अपना संशोधित परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.
शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जिन भी अभ्यर्थियों ने अपने अंकों से असंतुष्ट होकर पुनर्मूल्यांकन या पुनर्निरीक्षण के लिए आवेदन किया था, उनके संशोधित नतीजे ऑनलाइन कर दिए गए हैं. छात्रों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया गया है कि वो बिना किसी परेशानी के बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.hpbose.org पर जाकर अपना ताजा परिणाम देख सकें.
पूछताछ के लिए जारी किया नंबर
इसके साथ ही, बोर्ड ने छात्रों की किसी भी प्रकार की शंका या पूछताछ के समाधान के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. डॉ. शर्मा ने स्पष्ट किया कि यदि किसी छात्र को पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए, तो वह कार्यालय समय के दौरान दूरभाष नंबर 01892-242158 पर संपर्क कर सकता है. वहीं, पुनर्निरीक्षण (री-चेकिंग) से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए दूरभाष नंबर 01892-242122 पर कॉल किया जा सकता है. बोर्ड अध्यक्ष ने सभी संबंधित अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वो अपना परिणाम वेबसाइट से अवश्य जांच लें और किसी भी स्पष्टीकरण के लिए केवल इन्हीं निर्धारित हेल्पलाइन नंबरों का ही उपयोग करें.
बता दें कि चार मई को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का रिजल्ट घोषित किया था. परीक्षा में 74,637 बच्चे पास हुए थे. 3071 बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी. जमा दो के लिए प्रदेश भर में 2384 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. मेरिट लिस्ट में साइंस में पहला स्थान सायला कश्यप ने हासिल किया था. 12वीं का रिजल्ट 92.02 फीसदी रहा था.
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