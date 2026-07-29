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2026 के नतीजों में फेल हुए 10वीं-12वीं के छात्रों को 'स्पेशल चांस', पास होने का एक और मौका

पुनर्मूल्यांकन के बाद फेल से कंपार्टमेंट श्रेणी में आए मैट्रिक और जमा दो के 377 छात्रों को एचपी बोर्ड देगा विशेष अवसर. जानें पूरी खबर.

10वीं-12वीं के छात्रों को एक और मौका
10वीं-12वीं के छात्रों को एक और मौका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 8:36 PM IST

3 Min Read
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धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (HPBOSE) ने उन सैकड़ों विद्यार्थियों के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है, जो मार्च-2026 की बोर्ड परीक्षाओं में फेल हो गए थे, लेकिन री-इवैल्यूएशन के बाद उनकी उम्मीदें फिर से जाग गई हैं. ऐसे विद्यार्थी जिनका परिणाम पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के बाद 'फेल' से 'कंपार्टमेंट' या 'एसेंशियल इम्प्रूवमेंट' की श्रेणी में बदला है, उन्हें बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए एक 'वन-टाइम स्पेशल चांस' (एकमुश्त विशेष अवसर) देने जा रहा है.

बोर्ड का यह संवेदनशील निर्णय उन छात्रों के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है, जो जुलाई में हुई अनुपूरक परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए थे. शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा ने इस अहम फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2026 में आयोजित 10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (जमा दो) की नियमित परीक्षाओं के बाद कई छात्रों ने अपने अंकों से असंतुष्ट होकर पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) और पुनर्निरीक्षण (Re-checking) के लिए आवेदन किया था, जब इन आवेदनों का संशोधित परिणाम घोषित हुआ, तो मैट्रिक के 222 और जमा दो के 155 परीक्षार्थियों का परिणाम सुधरकर 'अनुत्तीर्ण' (Fail) से 'Essential Improvement/Compartment' में तब्दील हो गया.

बोर्ड जल्दी जारी करेगा अधिसूचना

डॉ. राजेश शर्मा ने कहा कि 'इन 377 विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी दुविधा यह खड़ी हो गई थी कि जब तक उनका यह संशोधित परिणाम आया, तब तक जुलाई 2026 में आयोजित होने वाली अनुपूरक (सप्लीमेंट्री) या द्वितीय परीक्षा संपन्न हो चुकी थी. परिणाम देरी से आने के कारण ये छात्र उस परीक्षा में बैठने से पूरी तरह चूक गए थे. ऐसे में इन विद्यार्थियों का एक पूरा शैक्षणिक वर्ष दांव पर लगा था. विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उनके शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा बोर्ड ने इन सभी पात्र परीक्षार्थियों को यह विशेष मौका देने का न्यायसंगत निर्णय लिया है.'

बोर्ड अध्यक्ष डॉ. शर्मा ने स्पष्ट किया कि शिक्षा बोर्ड हमेशा से विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता आया है और विद्यार्थी-केंद्रित निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है. इस विशेष परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी और परीक्षा की तिथियां क्या होंगी, इस संबंध में एक विस्तृत अधिसूचना बोर्ड द्वारा जल्द ही आधिकारिक तौर पर जारी की जाएगी.

छात्रों से अपील

शिक्षा बोर्ड ने सभी संबंधित पात्र अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से आग्रह किया है कि वो बोर्ड ने जल्द जारी की जाने वाली अधिसूचना और परीक्षा कार्यक्रम (शेड्यूल) के लिए नियमित रूप से अपडेट चेक करते रहें. छात्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन की सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लें, ताकि इस विशेष अवसर का लाभ उठा सकें.

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