हिमाचल में अब दो बार होंगे 10वीं के बोर्ड एग्जाम, इन स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं बोर्ड एग्जाम की नीति मार्च 2026 से लागू होगी.

Himachal Pradesh Board Of School Education
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 27, 2025 at 9:55 AM IST

Updated : November 27, 2025 at 11:45 AM IST

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कक्षा 10वीं के लिए साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की नई नीति अधिसूचित की है. बोर्ड सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड अधिनियम के तहत अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश के अनुसार पहली परीक्षा फरवरी-मार्च में मुख्य परीक्षा के रूप में और दूसरी परीक्षा जून-जुलाई में सुधार परीक्षा के रूप में आयोजित होगी. इसके साथ ही शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 10वीं और 12वीं के लिए डेटशीट भी निर्धारित कर दी गई है.

Himachal Pradesh Board Of School Education
बोर्ड एग्जाम के लिए नीति अधिसूचित (Notification)

3 श्रेणियों में होगा विद्यार्थियों का वर्गीकरण

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि मुख्य परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को 3 श्रेणियों में रखा जाएगा. विद्यार्थियों को आवश्यक सुधार, वैकल्पिक सुधार और अनिवार्य पुनरावृत्ति में वर्गीकृत किया जाएगा. आवश्यक सुधार श्रेणी वाले छात्रों को 2 विषयों में सुधार का अवसर मिलेगा, जबकि सभी विषयों में पास छात्र 3 विषयों तक वैकल्पिक सुधार दे सकेंगे. वहीं, अगर विद्यार्थी 3 से कम सब्जेक्ट में पास होता है तो वो विद्यार्थी दूसरी परीक्षा के पात्र नहीं होंगे.

इन्हें मिलेगा दूसरे एग्जाम में मौका

बोर्ड सचिव डॉ. मेजर विशाल शर्मा ने खेल गतिविधियों, खराब मौसम, बीमारी या दुर्घटना जैसी परिस्थितियों में परीक्षा से अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों को नियमानुसार दूसरी परीक्षा में अवसर दिया जाएगा. प्रथम परीक्षा का परिणाम अप्रैल, मई में और द्वितीय परीक्षा का परिणाम जुलाई, अगस्त में घोषित किया जाएगा. दोनों परीक्षाओं में से बेहतर प्राप्तांक को अंतिम माना जाएगा. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कक्षा जमा एक (11वीं) में प्रवेश के लिए आवश्यक सुधार श्रेणी वाले विद्यार्थियों को अस्थायी प्रवेश मिल सकेगा, बशर्ते वे नियमानुसार 10वीं की परीक्षा पास करें.

Last Updated : November 27, 2025 at 11:45 AM IST

HPBOSE 10TH BOARD EXAM POLICY
NATIONAL EDUCATION POLICY 2020
NEW POLICY FOR 10TH BOARD EXAM
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड
HPBOSE 10TH BOARD EXAMS TWICE

