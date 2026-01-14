ETV Bharat / state

हिमाचल में अब इन्हें भी मिलेगा हिमकेयर योजना लाभ, सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला

मुख्यमंत्री ने बोर्ड को निर्देश दिए कि कामगारों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावी कदम उठाए जाएं. सीएम ने कामगारों का ई-केवाईसी हिम परिवार पोर्टल के जरिए कर इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बोर्ड में पंजीकृत कामगारों के बच्चों को उच्च शिक्षा जैसे पीएचडी, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग इत्यादि के लिए प्रदान की जाने वाली सहायता राशि उसी दर पर प्रदान की जाए, जितनी सरकारी संस्थानों में उस विषय की फीस है.

शिमला: हिमाचल सरकार ने राज्य के श्रमिक वर्ग को बड़ी राहत देते हुए एक अहम फैसला लिया है. अब भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत कामगारों को भी हिमकेयर योजना का लाभ मिलेगा. इस फैसले से हजारों निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का सुरक्षा कवच मिलेगा. हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड सभी कामगारों का हिमकेयर कार्ड बनाकर उन्हें योजना का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री सहारा योजना से जुड़ेंगे ये बच्चे

सीएम सुक्खू ने भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड कामगारों के दिव्यांग बच्चों को मुख्यमंत्री सहारा योजना से जोड़ने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न जागरूकता शिविरों में एंटी चिट्टा अभियान के तहत चिट्टे के दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूकता लाई जानी चाहिए. प्रदेश सरकार ने मजदूरों के समग्र कल्याण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं. वित्त वर्ष 2023-24 में बोर्ड द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर 20.70 करोड़ रुपए, 2024-25 में 33.27 करोड़ रुपए और वर्ष 2025-26 में अभी तक 26.23 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं, जो सराहनीय है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में बोर्ड की पेंशन योजना के तहत 1606 लाभार्थियों को 31.06 लाख रुपये की पेंशन प्रदान की गई है.

बोर्ड में कितने कामगार रजिस्टर्ड?

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव सिंह कंवर ने कहा कि बोर्ड की ओर से पंजीकृत कामगार के विवाह के लिए 51 हजार रुपए की वित्तीय सहायता और कामगार के दो बच्चों के लिए भी विवाह के लिए 51-51 हजार रुपए प्रदान किए जाते हैं. इस दौरान उन्होंने बोर्ड की ओर से विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि की विस्तार से जानकारी दी. बोर्ड के सदस्य सचिव व मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजीव कुमार ने अवगत करवाया कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत कामगारों को लाभ प्रदान करने के लिए अभी तक करीब 500 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि वर्तमान में बोर्ड के तहत 4,76,052 कामगार पंजीकृत हैं.S