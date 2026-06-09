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हिमाचल प्रशासनिक सेवा में बड़ा फेरबदल, 6 युवा अफसरों की ट्रांसफर के साथ मिली नई जिम्मेदारी

मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी स्थानांतरण एवं नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.

HPAS TRANSFER ORDER
HPAS प्रोबेशनर्स को बड़ी जिम्मेदारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 7:27 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 2024 बैच के हिमाचल प्रशासनिक सेवा (HPAS) के छह प्रोबेशनरी अधिकारियों की ट्रांसफर कर नई तैनाती आदेश जारी किए हैं. कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इन युवा अधिकारियों को विकास खंड स्तर की जिम्मेदारियों से राजस्व प्रशासन की अहम भूमिका में भेजा गया है, जहां वे सहायक आयुक्त (राजस्व) सह तहसीलदार के रूप में कार्यभार संभालेंगे. मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सभी स्थानांतरण एवं नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी.

किसको कहां मिली नई जिम्मेदारी

इसमें हिमानी (HPAS-2024) को चौहारा, जिला शिमला में सहायक आयुक्त (विकास) बीडीओ के पद से स्थानांतरित कर प्रागपुर, जिला कांगड़ा में सहायक आयुक्त (राजस्व)-सह तहसीलदार नियुक्त किया गया है. इसी तरह से अनुभव तंवर (HPAS-2024) को चौंतड़ा, जिला मंडी से स्थानांतरित कर निहरी, जिला मंडी में सहायक आयुक्त (राजस्व) सह तहसीलदार लगाया गया है. कार्तिकेय डोगरा (HPAS-2024) को गोपालपुर (सरकाघाट), जिला मंडी से स्थानांतरित कर नैना देवी जी (स्वारघाट), जिला बिलासपुर में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. करणवीर सिंह (HPAS-2024) को कुपवी, जिला शिमला से स्थानांतरित कर जुब्बल, जिला शिमला में सहायक आयुक्त (राजस्व) सह तहसीलदार नियुक्त किया गया है. नेहा नेगी (HPAS-2024) को संगड़ाह, जिला सिरमौर से स्थानांतरित कर निचार (भावा नगर), जिला किन्नौर में नई तैनाती दी गई है. वहीं योगेश कुमार (HPAS-2024) को पांगी, जिला चंबा से स्थानांतरित कर रामपुर, जिला शिमला में सहायक आयुक्त (राजस्व) सह तहसीलदार लगाया गया है.

इन HPAS प्रोबेशनर्स को मिली पहली तैनाती

प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रशासनिक सेवा (HPAS) के वर्ष 2025 बैच के प्रोबेशनर अधिकारियों की पहली नियुक्तियों के भी आदेश जारी कर दिए हैं. कार्मिक विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 8 अधिकारियों को विभिन्न जिलों में सहायक आयुक्त (विकास) बीडीओ और राजस्व प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया है. इसमें उमेश (HPAS-2025) को राजगढ़, जिला सिरमौर में सहायक आयुक्त (विकास) बीडीओ नियुक्त किया गया है.

इसी तरह से मोहित सिंह (HPAS-2025) को ठियोग, जिला शिमला में सहायक आयुक्त (विकास) बीडीओ का दायित्व सौंपा गया है. इसके अलावा जितेंद्र चंदेल (HPAS-2025) को निचार सहायक आयुक्त (विकास) बीडीओ जिला किन्नौर में तैनाती मिली है. राहुल धीमान (HPAS-2025) को ऊना, जिला ऊना में सहायक आयुक्त (विकास) बीडीओ लगाया गया है. तान्या कश्यप (HPAS-2025) सहायक आयुक्त (विकास) बीडीओ सुजानपुर, जिला हमीरपुर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है. अंकुश कुमार (HPAS-2025) को सहायक आयुक्त (विकास) बीडीओ रामपुर, जिला शिमला में नियुक्त किया गया है. रजत चौधरी (HPAS-2025) को सहायक आयुक्त (विकास) बीडीओ हमीरपुर, जिला हमीरपुर नियुक्त किया गया है. वहीं प्रियंका (HPAS-2025) को बड़सर, जिला हमीरपुर में सहायक आयुक्त (राजस्व) सह तहसीलदार के पद पर तैनात किया गया है.

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