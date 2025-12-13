ETV Bharat / state

दहेज प्रताड़ना से तंग आकर विवाहिता ने की खुदकुशी, आरोपी पति गिरफ्तार, महिला आयोग ने लिया संज्ञान

विवाहिता आत्महत्या मामले में हिमाचल प्रदेश महिला आयोग ने एसपी ने मांगी रिपोर्ट.

विवाहिता आत्महत्या मामले में महिलाओं का प्रदर्शन
विवाहिता आत्महत्या मामले में महिलाओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 7:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: मनाली के बलसरी गांव में 3 दिसंबर को एक विवाहिता कल्पना ठाकुर ने दहेज के लिए पति और ससुरालियों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी. इस मामले का अब हिमाचल प्रदेश महिला आयोग ने संज्ञान लिया है. महिला आयोग ने मामले में एसपी कुल्लू को भी मेल भेजी है और अब तक हुए मामले की प्रगति रिपोर्ट मांगी है. महिला आयोग की अध्यक्ष विद्या नेगी ने साफ किया कि इस मामले में जो भी दोषी होगा. उस पर कानून के द्वारा कार्रवाई की जाएगी.

गौरतलब है कि बलसारी गांव की कल्पना ठाकुर ने 3 दिसंबर को अपने ससुराल में आत्महत्या कर ली. जिसके बाद मायका पक्ष ने ससुराल पक्ष पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है. मनाली पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मायका पक्ष का आरोप है कि इस मामले में कल्पना की सास और दो ननद को भी गिरफ्तार किया जाए.

इसी मुद्दे को लेकर बीते दिनों मनाली में सैकड़ों महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मनाली थाने का भी घेराव किया था. वहीं, प्रदर्शन के दौरान मनाली थाना प्रभारी के देरी से आने पर महिलाओं ने मनाली पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की थी.

महिला आयोग की अध्यक्षता विद्या नेगी ने कहा, 'जिस दिन यह घटना हुई थी, उस दिन भी वह मनाली पुलिस स्टेशन पहुंची थी. उन्होंने एसपी कुल्लू से इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी है. ताकि पता चल सके कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है? कल्पना को इंसाफ दिलाया जाएगा और इस मामले में जो भी दोषी होगा, उस पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी'.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 3 दिसंबर को पुलिस थाना मनाली को मिशन अस्पताल मनाली से सूचना मिली की हॉस्पिटल में गांव बलसारी की एक महिला का सुसाइड केस आया है. जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने अस्पताल में तथ्यों की पुष्टि करने के बाद मृतका के पिता से पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया.

मनाली पुलिस को विवाहिता के पिता ने बताया, 'उनकी छोटी बेटी कल्पना की शादी वर्ष 2021 में गांव बलसारी के रवि ठाकुर के साथ हुई थी. कल्पना के एक बेटा और एक बेटी है. शादी के शुरुआती 3–4 महीने सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद दामाद उनकी बेटी के साथ झगड़ा-मारपीट करने लगा. वह पैसों की मांग करता था और प्रताड़ित कर उसकी बैंक खाते की पूरी रकम निकलवा कर खर्च कर देता था. मारपीट के कारण कल्पना 3–4 बार मायके आई, लेकिन परिजनों ने उसे समझाकर वापस ससुराल भेज दिया था'.

मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उनका दामाद रवि ठाकुर ने उन्हें यह धमकी दी थी कि यदि वे उसके घर आए तो वह दराती से काट देगा. 3 दिसंबर की शाम उनकी बहू बनीता ने बताया कि कल्पना के ससुराल से फोन आया है कि वह घर में नहीं है. इस पर उनका बेटा तारा चंद बेटी के ससुराल गया और बाद में उन्हें फोन कर मिशन अस्पताल मनाली आने को कहा.

अस्पताल पहुंचने पर उन्हें पता चला कि कल्पना ने अपने ससुराल में संदिग्ध हालत में मिली थी. आनन-फानन में उनके बेटे तारा चंद, दामाद रवि ठाकुर और कल्पना की सास ने उसे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने कल्पना को मृत घोषित कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि कल्पना की मौत के लिए उसकी सास, दो ननद और उसका पति जिम्मेदार हैं. पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस ने मनाली थाना में केस दर्ज किया.

ये भी पढ़ें: फर्जी ट्रेडिंग ऐप के जाल में फंसा सेब बागवान, ₹36 लाख की ठगी

TAGGED:

HP WOMEN COMMISSION TOOK COGNIZANCE
MANALI WOMAN COMMITS SUICIDE
MARRIED WOMAN SUICIDE CASE
MANALI DOWRY HARASSMENT CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.