"रोबोट हैं लेकिन पेरासिटामोल नहीं" स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर बरसे राकेश जामवाल
विधायक राकेश जामवाल ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सरकार को घेरा. आरोप लगाया कि प्रदेश के अस्पतालों में जरूरी दवाइयां और ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़े हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 10:54 AM IST
शिमला: हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में स्वास्थ्य पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक राकेश जामवाल राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. जामवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सरकारी अस्पतालों में दवाइयों के अभाव का आरोप लगाया. जामवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश के अस्पतालों की स्थिति यह हो गई है कि अस्पतालों में रोबोट तो हैं, लेकिन पेरासिटामोल जैसी सामान्य और बेहद जरूरी दवाइयां भी नहीं हैं.
सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जामवाल ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और दवाइयों का अभाव है, लेकिन राज्य सरकार करोड़ों रुपए के रोबोट खरीदने में जुटी हुई है. राज्य सरकार पर राजनीति के तहत काम करने का आरोप लगाया. नेरचौक मेडिकल कॉलेज में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों को राजनीति के चलते सरकार ने घर पर बिठा दिया. जामवाल ने कहा कि इन कर्मचारियों ने कोविड के समय में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की थी, लेकिन इन्हें सिर्फ भाजपा के समय में नौकरी मिलने के चलते नौकरी से निकाल दिया गया.
रोबोट है पर पेरासिटामोल नहीं
राकेश जामवाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 'प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आलम यह है कि आज महिलाओं को मंगलसूत्र बेचकर उपचार करवाना पड़ रहा है. प्रदेश के अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और राज्य सरकार करोड़ों रुपए के उपकरणों की खरीद में लगी हुई है. प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की स्थिति ऐसी बन गई है कि रोबोट तो उपलब्ध है, लेकिन पेरासिटामोल की दवाई भी नहीं है.'
राकेश जामवाल ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समय में विकास कार्य जहां पहुंचे थे वो आज भी वहीं पर हैं. उन्होंने कहा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में अस्पताल में डेढ़ करोड़ की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था, लेकिन इसे शुरू नहीं किया जा रहा है, बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद की जा रही है. राकेश जामवाल ने इस मामले में भ्रष्टाचार होने के भी आरोप लगाए हैं.
हिमकेयर और आयुष्मान भारत की स्थिति पर उठाए सवाल
इस दौरान राकेश जामवाल हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजनाओं की स्थिति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीपीपी मोड पर डायलिसिस सेंटर चलाती थी. इसमें हिमकेयर और आयुष्मान भारत योजनाओं से लोगों को लाभ मिलता था, लेकिन अब ये योजना भी बंद हो गई है. प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं के अभाव में लोगों को जान बचाने के लिए निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, लेकिन निजी अस्पतालों में भी हिमकेयर और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा है. ऐसे में लोगों को लाख रुपए खर्च करके इलाज करवाना पड़ रहा है.