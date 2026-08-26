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"रोबोट हैं लेकिन पेरासिटामोल नहीं" स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर बरसे राकेश जामवाल

शिमला: हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में स्वास्थ्य पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक राकेश जामवाल राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला. जामवाल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए सरकारी अस्पतालों में दवाइयों के अभाव का आरोप लगाया. जामवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश के अस्पतालों की स्थिति यह हो गई है कि अस्पतालों में रोबोट तो हैं, लेकिन पेरासिटामोल जैसी सामान्य और बेहद जरूरी दवाइयां भी नहीं हैं.

सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जामवाल ने कहा कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और दवाइयों का अभाव है, लेकिन राज्य सरकार करोड़ों रुपए के रोबोट खरीदने में जुटी हुई है. राज्य सरकार पर राजनीति के तहत काम करने का आरोप लगाया. नेरचौक मेडिकल कॉलेज में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों को राजनीति के चलते सरकार ने घर पर बिठा दिया. जामवाल ने कहा कि इन कर्मचारियों ने कोविड के समय में अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की थी, लेकिन इन्हें सिर्फ भाजपा के समय में नौकरी मिलने के चलते नौकरी से निकाल दिया गया.

रोबोट है पर पेरासिटामोल नहीं

राकेश जामवाल ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 'प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आलम यह है कि आज महिलाओं को मंगलसूत्र बेचकर उपचार करवाना पड़ रहा है. प्रदेश के अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं और राज्य सरकार करोड़ों रुपए के उपकरणों की खरीद में लगी हुई है. प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की स्थिति ऐसी बन गई है कि रोबोट तो उपलब्ध है, लेकिन पेरासिटामोल की दवाई भी नहीं है.'