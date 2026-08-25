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आउटसोर्स कर्मचारियों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, जानें सरकार को क्यों दिया 2 माह का अल्टीमेटम

प्रदेश भर से आए आउटसोर्स कर्मचारी ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को प्रदेशभर से आए सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जताया. कर्मचारियों ने लंबे समय से सेवाएं देने के बावजूद नौकरी की सुरक्षा न मिलने और कम मानदेय दिए जाने का मुद्दा उठाते हुए सरकार से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने की मांग की. वहीं, सदन के भीतर भी आउटसोर्स भर्ती के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया और वॉकआउट किया. चौड़ा मैदान में प्रदर्शन के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में करीब 25 हजार कर्मचारी आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे हैं. इनमें कई कर्मचारी 15 से 20 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके भविष्य को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है. कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार जब चाहे उन्हें नौकरी से बाहर कर सकती है और उन्हें बेहद कम मानदेय पर काम करना पड़ रहा है. सरकार को दिया दो माह का समय (ETV Bharat) 'कम मानदेय पर करना पड़ रहा काम' कर्मचारियों के अनुसार, अधिकांश आउटसोर्स कर्मियों को करीब 12 हजार रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है. मौजूदा महंगाई के दौर में इतनी कम राशि में परिवार का पालन-पोषण करना बेहद मुश्किल हो गया है. कर्मचारियों ने कहा कि वे पिछले करीब एक दशक से अपने लिए स्थायी नीति बनाने की मांग कर रहे हैं. पूर्व सरकार के कार्यकाल में भी उन्होंने लंबा आंदोलन किया था, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो सकी थी.