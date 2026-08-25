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'जाते-जाते अपनी सरकार के लिए गड्ढा खोद रहे हैं सीएम सुक्खू, पता नहीं इसमें कौन गिरेगा'

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चल रही बहस हिमकेयर के मुद्दे पर भी पहुंच गई. हिमकेयर को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा. जयराम ठाकुर ने सरकार पर हिमकेयर योजना को बंद करने के प्रयास का आरोप लगाया. साथ ही जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को भी दबाव में आकर काम न करने की भी सलाह दी.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को हिमकेयर योजना से घृणा हो गई थी. इस योजना का इतना प्रचार प्रसार हो गया था कि योजना लोगों की जुबान पर थी ऐसे में मुख्यमंत्री को ये योजना खटक रही थी. मुख्यमंत्री ने आते ही आरोप लगाया की योजना में 1100 करोड़ का घोटाला हो गया, जबकि योजना के बनने से अब तक 850 करोड़ का ही खर्च हुआ है. अगले दिन मुख्यमंत्री को लगा की ज्यादा हो गया तो कहा कि 100 करोड़ का घोटाला हुआ है. लाखों लोगों को फायदा पहुंचाने वाली योजना को केवल राजनीतिक मकसद से बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है.

'अधिकारीदबाव में करेंगे जांच, तो जांच की भी होगी जांच'

जयराम ठाकुर ने कहा कि जब तक जांच नहीं होती तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि घोटाला हुआ है. अधिकारियों पर दबाव बनाकर जांच करवाने का आरोप लगाया. सरकार चाहे तो अधिकारियों पर दबाव बनाकर जांच करवा ले, लेकिन, अधिकारी भी अगर दबाव में आकर जबरदस्ती जांच को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे तो जांच की भी जांच की जाएगी. अधिकारियों को दबाव में आने की जरूरत नहीं है जो सत्य है वही करें.