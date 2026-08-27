ETV Bharat / state

यूके, अमेरिका व स्विटजरलैंड के सैलानियों को पसंद है हिमाचल की सैर, पाकिस्तान और सऊदी अरब से भी देवभूमि आते हैं टूरिस्ट

तीन सालों में हिमाचल में 7.59 करोड़ से अधिक सैलानी आए. यूके से सर्वाधिक 49 हजार से ज्यादा और पाकिस्तान से 7 पर्यटक शामिल हैं.

2 लाख से अधिक विदेशी सैलानी पहुंचे हिमाचल
2 लाख से अधिक विदेशी सैलानी पहुंचे हिमाचल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 4:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती को निहारने के लिए यूके व अमेरिका सहित स्विटजरलैंड व अन्य देशों के सैलानी यहां आते हैं. यूनाइटेड किंगडम के सैलानियों को खासकर हिमाचल की सैर बहुत पसंद है. इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ब्रिटिश हुकूमत के समय शिमला भारत की समर कैपिटल थी. खैर, यूरोप ही नहीं, मुस्लिम देशों से भी सैलानी हिमाचल आए हैं.

सऊदी अरब से आने वाले टूरिस्ट्स का आंकड़ा भी चौंकाता है. पाकिस्तान से हिमाचल की सैर के लिए सात सैलानी आ चुके हैं. बेशक ये आंकड़ा तीन साल का है, लेकिन इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान से भी पर्यटकों की आमद दर्ज की गई है. इसी प्रकार बांगलादेश से भी करीब चार हजार सैलानी हिमाचल घूमने के लिए आ चुके हैं. ये सारी जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में सामने आई है.

तीन सालों में हिमाचल में 7.59 करोड़ से अधिक सैलानी आए हिमचाल
तीन सालों में हिमाचल में 7.59 करोड़ से अधिक सैलानी आए हिमचाल (FILE PHOTO)

कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने पूछा था सवाल

कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने सैलानियों की आमद को लेकर सवाल किया था. वे तीन साल में हिमाचल आए सैलानियों की कुल संख्या के साथ विदेशी सैलानियों की आमद की जानकारी चाहते थे. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से इस सवाल का विस्तार से लिखित जवाब दिया गया. सीएम की तरफ से दिए गए लिखित जवाब के अनुसार हिमाचल में तीन साल की अवधि में 7.59 करोड़ से अधिक सैलानी आए हैं. ये आंकड़ा इस साल अगस्त तक का है.

2023 में 1.60 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने हिमाचल की खूबसूरती का आनंद उठाया
2023 में 1.60 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे हिमाचल (ETV Bharat)

वर्ष 2023 में 1.60 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने हिमाचल की खूबसूरती का आनंद उठाया. वर्ष 2024 में ये आंकड़ा 1.81 करोड़ से अधिक था. वर्ष 2025 में धार्मिक सैलानियों का आंकड़ा भी दर्ज करना आरंभ किया गया. इस तरह से 2025 में सैलानियों की आमद रिकार्ड 3.11 करोड़ तक पहुंच गई. वर्ष 2026 में अगस्त महीने तक अभी 1.06 करोड़ टूरिस्टों की आमद दर्ज की गई है.

सीएम की तरफ से दिए गए लिखित जवाब में बताया गया कि तीन साल की अवधि में राज्य में विदेशों से 2 लाख, 64 हजार, 824 सैलानी आए हैं. इनमें सबसे अधिक सैलानी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के हैं. उनकी संख्या 49029 दर्ज की गई है. इसी प्रकार अमेरिका से 26207 सैलानी, आस्ट्रेलिया से 15226, जर्मनी से 9283 पर्यटक हिमाचल आए. इसी प्रकार फ्रांस से आने वालों की संख्या 8417, कनाडा से 7323, इटली से 50001, सिंगापुर से 3522, स्विटजरलैंड से 3398 पर्यटक हिमाचल आए.

यूके से 49 हजार 29 पर्यटक पहुंचे हिमाचल
यूके से 49 हजार 29 पर्यटक पहुंचे हिमाचल (ETV Bharat)
देश का नामपर्यटकों की संख्या
यूनाइटेड किंगडम49,029
फ्रांस8,417
इटली5,001
कनाडा7,323
यूएई677
पाकिस्तान7
अमेरिका26,207
जर्मनी9,283
मलेशिया5,713
ऑस्ट्रेलिया15,226
स्विट्जरलैंड3,398
बांग्लादेश3,989
श्रीलंका5,578
जापान2,765
सऊदी अरब433
सिंगापुर3,522
ईरान240
अन्य देशों से118,016
कुल264,824

मुस्लिम देशों से सऊदी अरब से आने वाले टूरिस्टों की संख्या 433, ईरान से 240, यूएई से 677 सैलानी आए. पाकिस्तान से सिर्फ 7 पर्यटकों की आमद दर्ज की गई. जापान से हिमाचल आए सैलानियों का आंकड़ा 2765 व श्रीलंका से आने वाले पर्यटकों की संख्या 5578 रही. बांगलादेश से 3989 पर्यटक हिमाचल आए. इसके अलावा अन्य देशों से 1.18 लाख से अधिक सैलानी तीन साल में हिमाचल आए. ये देश उपरोक्त वर्णित देशों के अलावा हैं.

ये भी पढ़ें: नेपाल त्रासदी हिमाचल के लिए खतरे का संकेत! CM सुक्खू ने जलवायु परिवर्तन पर जताई चिंता

TAGGED:

TOURISM IN HIMACHAL
FOREIGN TOURISTS DATA HIMACHAL
UK USA PAKISTAN TOURISTS HIMACHAL
HIMACHAL ASSEMBLY SESSION
FOREIGN TOURISTS HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.