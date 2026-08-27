यूके, अमेरिका व स्विटजरलैंड के सैलानियों को पसंद है हिमाचल की सैर, पाकिस्तान और सऊदी अरब से भी देवभूमि आते हैं टूरिस्ट
तीन सालों में हिमाचल में 7.59 करोड़ से अधिक सैलानी आए. यूके से सर्वाधिक 49 हजार से ज्यादा और पाकिस्तान से 7 पर्यटक शामिल हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 4:52 PM IST
शिमला: पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती को निहारने के लिए यूके व अमेरिका सहित स्विटजरलैंड व अन्य देशों के सैलानी यहां आते हैं. यूनाइटेड किंगडम के सैलानियों को खासकर हिमाचल की सैर बहुत पसंद है. इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ब्रिटिश हुकूमत के समय शिमला भारत की समर कैपिटल थी. खैर, यूरोप ही नहीं, मुस्लिम देशों से भी सैलानी हिमाचल आए हैं.
सऊदी अरब से आने वाले टूरिस्ट्स का आंकड़ा भी चौंकाता है. पाकिस्तान से हिमाचल की सैर के लिए सात सैलानी आ चुके हैं. बेशक ये आंकड़ा तीन साल का है, लेकिन इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान से भी पर्यटकों की आमद दर्ज की गई है. इसी प्रकार बांगलादेश से भी करीब चार हजार सैलानी हिमाचल घूमने के लिए आ चुके हैं. ये सारी जानकारी हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन में सामने आई है.
कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने पूछा था सवाल
कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने सैलानियों की आमद को लेकर सवाल किया था. वे तीन साल में हिमाचल आए सैलानियों की कुल संख्या के साथ विदेशी सैलानियों की आमद की जानकारी चाहते थे. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से इस सवाल का विस्तार से लिखित जवाब दिया गया. सीएम की तरफ से दिए गए लिखित जवाब के अनुसार हिमाचल में तीन साल की अवधि में 7.59 करोड़ से अधिक सैलानी आए हैं. ये आंकड़ा इस साल अगस्त तक का है.
वर्ष 2023 में 1.60 करोड़ से अधिक पर्यटकों ने हिमाचल की खूबसूरती का आनंद उठाया. वर्ष 2024 में ये आंकड़ा 1.81 करोड़ से अधिक था. वर्ष 2025 में धार्मिक सैलानियों का आंकड़ा भी दर्ज करना आरंभ किया गया. इस तरह से 2025 में सैलानियों की आमद रिकार्ड 3.11 करोड़ तक पहुंच गई. वर्ष 2026 में अगस्त महीने तक अभी 1.06 करोड़ टूरिस्टों की आमद दर्ज की गई है.
सीएम की तरफ से दिए गए लिखित जवाब में बताया गया कि तीन साल की अवधि में राज्य में विदेशों से 2 लाख, 64 हजार, 824 सैलानी आए हैं. इनमें सबसे अधिक सैलानी यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के हैं. उनकी संख्या 49029 दर्ज की गई है. इसी प्रकार अमेरिका से 26207 सैलानी, आस्ट्रेलिया से 15226, जर्मनी से 9283 पर्यटक हिमाचल आए. इसी प्रकार फ्रांस से आने वालों की संख्या 8417, कनाडा से 7323, इटली से 50001, सिंगापुर से 3522, स्विटजरलैंड से 3398 पर्यटक हिमाचल आए.
|देश का नाम
|पर्यटकों की संख्या
|यूनाइटेड किंगडम
|49,029
|फ्रांस
|8,417
|इटली
|5,001
|कनाडा
|7,323
|यूएई
|677
|पाकिस्तान
|7
|अमेरिका
|26,207
|जर्मनी
|9,283
|मलेशिया
|5,713
|ऑस्ट्रेलिया
|15,226
|स्विट्जरलैंड
|3,398
|बांग्लादेश
|3,989
|श्रीलंका
|5,578
|जापान
|2,765
|सऊदी अरब
|433
|सिंगापुर
|3,522
|ईरान
|240
|अन्य देशों से
|118,016
|कुल
|264,824
मुस्लिम देशों से सऊदी अरब से आने वाले टूरिस्टों की संख्या 433, ईरान से 240, यूएई से 677 सैलानी आए. पाकिस्तान से सिर्फ 7 पर्यटकों की आमद दर्ज की गई. जापान से हिमाचल आए सैलानियों का आंकड़ा 2765 व श्रीलंका से आने वाले पर्यटकों की संख्या 5578 रही. बांगलादेश से 3989 पर्यटक हिमाचल आए. इसके अलावा अन्य देशों से 1.18 लाख से अधिक सैलानी तीन साल में हिमाचल आए. ये देश उपरोक्त वर्णित देशों के अलावा हैं.
ये भी पढ़ें: नेपाल त्रासदी हिमाचल के लिए खतरे का संकेत! CM सुक्खू ने जलवायु परिवर्तन पर जताई चिंता