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सरकारी योजनाओं के नाम में 'सुख' को लेकर नेता विपक्ष-सीएम में नोक-झोंक, मुख्यमंत्री ने बताया इसका मतलब

सरकारी योजनाओं में 'सुख' शब्द के इस्तेमाल पर सीएम सुक्खू ने स्पष्ट किया कि योजनाओं में 'सुख' का अर्थ खुशी है, मेरे नाम से नहीं.

योजनाओं में सुख नाम को लेकर जयराम ठाकुर और सीएम सुक्खू के बीच नोक-झोंक
योजनाओं में सुख नाम को लेकर जयराम ठाकुर और सीएम सुक्खू के बीच नोक-झोंक (FILE PHOTO)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून तंत्र के चौथे दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आमने-सामने आ गए. सदन के भीतर नाम को लेकर नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री के बीच हल्की नोक झोंक देखने को मिली. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, सुख नहीं. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमारी सरकार की योजनाओं में सुख शब्द का आश्रय मेरे नाम से नहीं बल्कि खुशी यानी हैप्पीनेस से है.

दरअसल सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार की योजनाओं में सुख शब्द को लेकर मुख्यमंत्री पर तंज किया था. जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर हर योजना में अपना 'सुख' नाम जोड़ने का आरोप लगाया था. इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हमारी योजनाओं में सुख शब्द खुशी का पर्याय है. जैसे जय हिंद जय का मतलब जयराम ठाकुर से नहीं है वैसे ही योजनाओं में सुख शब्द का मतलब सुखविंदर सुक्खू से नहीं है. इन योजनाओं के नाम पूर्व मंत्री सुखराम के नाम पर भी हो सकते हैं.'

दरअसल, सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर राज्य सरकार की उन योजनाओं का जिक्र कर रहे थे जिनके नाम में 'सुख' शब्द जुड़ा हुआ है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के नेतृत्व वाली सरकार को 'सुख की सरकार' के रूप में प्रसारित किया जा रहा है. राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के नाम में 'सुख' शब्द का प्रयोग है. इसमें मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना और सुख की छांव योजना शामिल हैं.

प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत राज्य के निराश्रित बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ़ स्टेट का दर्जा देते हुए पढ़ाई और पालन पोषण का खर्च उठाने की शुरुआत की गई, जबकि मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी हुई है. इस योजना के तहत प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में सुविधा देने की योजना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 मासिक भत्ते के रूप में देने की चुनावी गारंटी दी थी. अब इस गारंटी को पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है. इसके अलावा राज्य सरकार ने सुख की छांव योजना की भी शुरुआत की है. इस योजना के तहत अति गरीब परिवारों को जोड़ने की तैयारी की गई है.

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