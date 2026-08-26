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सरकारी योजनाओं के नाम में 'सुख' को लेकर नेता विपक्ष-सीएम में नोक-झोंक, मुख्यमंत्री ने बताया इसका मतलब

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून तंत्र के चौथे दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आमने-सामने आ गए. सदन के भीतर नाम को लेकर नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री के बीच हल्की नोक झोंक देखने को मिली. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरा नाम सुखविंदर सिंह है, सुख नहीं. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हमारी सरकार की योजनाओं में सुख शब्द का आश्रय मेरे नाम से नहीं बल्कि खुशी यानी हैप्पीनेस से है.

दरअसल सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार की योजनाओं में सुख शब्द को लेकर मुख्यमंत्री पर तंज किया था. जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर हर योजना में अपना 'सुख' नाम जोड़ने का आरोप लगाया था. इस पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हमारी योजनाओं में सुख शब्द खुशी का पर्याय है. जैसे जय हिंद जय का मतलब जयराम ठाकुर से नहीं है वैसे ही योजनाओं में सुख शब्द का मतलब सुखविंदर सुक्खू से नहीं है. इन योजनाओं के नाम पूर्व मंत्री सुखराम के नाम पर भी हो सकते हैं.'

दरअसल, सदन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर राज्य सरकार की उन योजनाओं का जिक्र कर रहे थे जिनके नाम में 'सुख' शब्द जुड़ा हुआ है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के नेतृत्व वाली सरकार को 'सुख की सरकार' के रूप में प्रसारित किया जा रहा है. राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं के नाम में 'सुख' शब्द का प्रयोग है. इसमें मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, मुख्यमंत्री सुख आरोग्य योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना और सुख की छांव योजना शामिल हैं.