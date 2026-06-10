हिमाचल के शहरों में हजारों दुकानदारों की बदलेगी तस्वीर! सुक्खू सरकार ने तैयार किया ये प्रारूप
प्रारूप में दुकानदारों को मिलेगी 40 साल की लीज, 20 फीसदी तक छूट और बिना एग्रीमेंट वालों को भी राहत.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 11:54 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सालों से नगर निकायों की दुकानों, स्टॉलों और अन्य व्यावसायिक संपत्तियों में कारोबार कर रहे हजारों दुकानदारों के लिए बड़ी राहत और स्थायित्व की खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने एक ऐसी नीति का खाका तैयार किया है, जो लंबे समय से किराए या लाइसेंस शुल्क के आधार पर व्यापार कर रहे कारोबारियों को भविष्य की अनिश्चितताओं से मुक्ति दिला सकती है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के शहरी विकास विभाग ने "मुख्यमंत्री शहरी कारोबारी कल्याण नियम, 2026" का प्रारूप जारी कर दिया है, जिसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों की दुकानों एवं स्टॉलों को लंबे समय के लिए लीज पर देने का रास्ता साफ होगा.
प्रारूप में इनको मिलेगा फायदा
इस प्रारूप की सबसे खास बात ये है कि 10 साल या उससे ज्यादा समय से नगर निकायों की दुकानों, स्टॉलों, मकानों और तहबाजारी वाली संपत्तियों पर कारोबार कर रहे लोगों को बिना नई नीलामी प्रक्रिया में शामिल हुए सीधे 40 साल की लीज मिल सकती है. इतना ही नहीं, सरकार ने उन लोगों के लिए भी राहत का रास्ता खोलने का प्रस्ताव रखा है, जो सालों से किसी दुकान या स्टॉल पर काबिज हैं, लेकिन उनके पास वैध अनुबंध या आवंटन पत्र नहीं है. ऐसे मामलों में भी पात्रता की शर्तें पूरी होने पर लीज का लाभ दिया जा सकेगा. नई व्यवस्था में कारोबारियों को आर्थिक राहत देने के लिए आकर्षक छूट का भी प्रावधान किया गया है.
प्रारूप में छूट का प्रावधान
प्रारूप के अनुसार जो दुकानदार एकमुश्त भुगतान करेंगे, उन्हें 5 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक की विशेष छूट मिल सकती है. वहीं, किराया निर्धारण को भी सर्कल रेट से जोड़कर ज्यादा पारदर्शी बनाने की तैयारी है. सरकार का दावा है कि इससे नगर निकायों की आय बढ़ेगी, जबकि सालों से व्यापार कर रहे लोगों को अपने कारोबार के लिए स्थायित्व और कानूनी सुरक्षा मिलेगी. डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के जरिए संचालित करने का प्रस्ताव रखा गया है. आवेदन, दावे, आपत्तियां और सत्यापन की कार्यवाही एक ही मंच पर होगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा. फिलहाल सरकार ने इन प्रारूप नियमों को सार्वजनिक कर आम जनता, दुकानदारों, व्यापारिक संगठनों और अन्य हितधारकों से 30 दिनों के अंदर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं. अगर ये नियम लागू होते हैं तो प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में दशकों से चल रहे हजारों छोटे-बड़े कारोबारों के लिए यह एक ऐतिहासिक बदलाव साबित हो सकता है.
क्या हैं प्रस्तावित नियमों की मुख्य बातें?
- 10 साल या उससे ज्यादा समय से कब्जे में दुकानों/ स्टॉलों को 40 साल की लीज
- लीज अवधि को आगे 40 साल और बढ़ाने का प्रावधान
- बिना वैध समझौते के लंबे समय से कब्जा धारकों को भी राहत
- सार्वजनिक या ई-नीलामी से नई दुकानों और स्टॉलों का आवंटन
- 40 साल की राशि एकमुश्त जमा करने पर 20% तक छूट
- वार्षिक भुगतान विकल्प पर भी 5% छूट, लेकिन हर 5 साल बाद किराए में 10 प्रतिशत वृद्धि
- ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सभी आवेदन और आपत्तियां
- प्रस्ताव स्वीकार न करने वालों पर पानी-सीवरेज कनेक्शन काटने या कानूनी कार्रवाई का प्रावधान