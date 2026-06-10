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हिमाचल के शहरों में हजारों दुकानदारों की बदलेगी तस्वीर! सुक्खू सरकार ने तैयार किया ये प्रारूप

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सालों से नगर निकायों की दुकानों, स्टॉलों और अन्य व्यावसायिक संपत्तियों में कारोबार कर रहे हजारों दुकानदारों के लिए बड़ी राहत और स्थायित्व की खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने एक ऐसी नीति का खाका तैयार किया है, जो लंबे समय से किराए या लाइसेंस शुल्क के आधार पर व्यापार कर रहे कारोबारियों को भविष्य की अनिश्चितताओं से मुक्ति दिला सकती है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के शहरी विकास विभाग ने "मुख्यमंत्री शहरी कारोबारी कल्याण नियम, 2026" का प्रारूप जारी कर दिया है, जिसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों की दुकानों एवं स्टॉलों को लंबे समय के लिए लीज पर देने का रास्ता साफ होगा.

प्रारूप में इनको मिलेगा फायदा

इस प्रारूप की सबसे खास बात ये है कि 10 साल या उससे ज्यादा समय से नगर निकायों की दुकानों, स्टॉलों, मकानों और तहबाजारी वाली संपत्तियों पर कारोबार कर रहे लोगों को बिना नई नीलामी प्रक्रिया में शामिल हुए सीधे 40 साल की लीज मिल सकती है. इतना ही नहीं, सरकार ने उन लोगों के लिए भी राहत का रास्ता खोलने का प्रस्ताव रखा है, जो सालों से किसी दुकान या स्टॉल पर काबिज हैं, लेकिन उनके पास वैध अनुबंध या आवंटन पत्र नहीं है. ऐसे मामलों में भी पात्रता की शर्तें पूरी होने पर लीज का लाभ दिया जा सकेगा. नई व्यवस्था में कारोबारियों को आर्थिक राहत देने के लिए आकर्षक छूट का भी प्रावधान किया गया है.