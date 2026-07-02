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हिमाचल में नगर निगम के मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव में अब ऐसे होगा मतदान, काउंसलर को वोट देन से पहले करना होगा ये काम

हिमाचल नगर निगम मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव के संशोधित नियम जारी ( Concept Image )