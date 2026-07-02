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हिमाचल में नगर निगम के मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव में अब ऐसे होगा मतदान, काउंसलर को वोट देन से पहले करना होगा ये काम

हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर शहरी विकास विभाग ने संशोधित नियम जारी कर दिए हैं.

HP MC Mayor-Deputy Mayor Election Revised rules
हिमाचल नगर निगम मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव के संशोधित नियम जारी (Concept Image)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 1:02 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में अब नगर निगमों में मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव करने के लिए नियम बदल दिए गए हैं. राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन को लेकर गजट अधिसूचना जारी की है. संशोधित नियमों के अनुसार अब मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव करते समय मतदान की प्रक्रिया और भी गुप्त बना दी गई है. इस बारे में शहरी विकास विभाग ने संशोधित नियम जारी कर दिए हैं. शहरी विकास विभाग की ओर से जारी और गजट में प्रकाशित अधिसूचना के तहत ये नियम अब हिमाचल प्रदेश नगर निगम (चुनाव) (तृतीय संशोधन) नियम, 2026 के रूप में जाने जाएंगे.

संशोधित नियम के तहत प्रावधान

संशोधित नियम 81-बी(1)(c) के अनुसार अब पार्षद यानी काउंसलर मतदान के दौरान मतपत्र पर निशान लगाने के बाद उसे मोड़कर अपना वोट छिपाएगा. इस संशोधन का मकसद प्रक्रिया को और मजबूत करना है. पहले वोट दिखाने की बाध्यता रहती थी. सरकार का कहना है कि यह संशोधन नगर निगम चुनावों में मतदान की गोपनीयता को सुनिश्चित करने के मकसद से किया गया है. ये अधिसूचना ई-गजट में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी हो गई है.

HP MC Mayor-Deputy Mayor Election Revised rules
मेयर-डिप्टी मेयर चुनाव के संशोधित नियम (Notification)

सोलन में आज चुने जाएंगे मेयर-डिप्टी मेयर

हिमाचल प्रदेश में शिमला, सोलन, मंडी, धर्मशाला व पालमपुर नगर निगम हैं. इस बार मंडी, सोलन, पालमपुर व धर्मशाला निगम में चुनाव हुए हैं. सोलन को छोड़कर सभी जगह मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव हो चुका है. सोलन में आज मेयर व डिप्टी मेयर चुने जाने हैं. यहां चुनाव में विवाद चल रहा है, क्योंकि तय समय में कोरम पूरा न होने से प्रक्रिया टाल दी गई थी. अब राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग ने नियमों में संशोधन किया है. अब काउंसलर को अपना मत देने से पहले उसे यानी बेलेट पेपर को गोपनीय रखने के लिए मोड़कर मत पेटी में डालना होगा.

4 नगर निगम में से 3 पर भाजपा की जीत

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में 17 जून को मंडी, सोलन, पालमपुर और धर्मशाला नगर निगम के लिए मतदान हुआ था, जिसका 31 जून को परिणाम सामने आया. 4 नगर निगम में से 3 पर भाजपा का कब्जा है. धर्मशाला, मंडी में भाजपा समर्थित मेयर और डिप्टी मेयर चुने गए हैं, जबकि पालमपुर नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा रहा और कांग्रेस समर्थित मेयर और डिप्टी मेयर चुने गए हैं. वहीं, सोलन नगर निगम को भी आज अपना मेयर और डिप्टी मेयर मिल जाएगा.

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