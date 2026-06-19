हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में यौन संचारित रोगों पर बड़ा अध्ययन, जानें क्यों है ये रिपोर्ट जरूरी?
जनजातीय विकास विभाग ने रिपोर्ट में यौन संचारित रोगों पर जागरूकता, जांच और इलाज व्यवस्था मजबूत करने की सिफारिश की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 11:45 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को समझने और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है. इसके तहत जनजातीय विकास विभाग ने यौन संचारित रोगों (एसटीआई) की व्यापकता, जोखिम कारकों और उपचार प्राप्त करने के व्यवहार पर आधारित एक व्यापक शोध अध्ययन की रिपोर्ट जारी की है. यह अध्ययन राज्य के दूरस्थ एवं जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता, रोगों की पहचान और उपचार तक पहुंच की वास्तविक स्थिति को सामने लाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है.
ACS ने किया रिपोर्ट का विमोचन
जनजातीय विकास विभाग की अध्ययन रिपोर्ट का विमोचन अतिरिक्त मुख्य सचिव (जनजातीय विकास) ओंकार चंद शर्मा ने किया. यह शोध जनजातीय विकास विभाग द्वारा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के सहयोग से तैयार किया गया है. रिपोर्ट में जिला चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के करीब 3,000 प्रतिभागियों को शामिल कर जनजातीय समुदायों में यौन संचारित रोगों से जुड़े लक्षणों, जागरूकता स्तर, जोखिम कारकों तथा उपचार प्राप्त करने की प्रवृत्तियों का विस्तृत आकलन किया गया है.
स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुदृढ़ करने की जरूरत
अध्ययन में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है कि जनजातीय क्षेत्रों में यौन स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने, समय पर जांच एवं उपचार करने और दुर्गम और दूरस्थ इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और अधिक सुदृढ़ बनाने की जरूरत है. रिपोर्ट में स्वास्थ्य तंत्र को समुदाय आधारित जागरूकता कार्यक्रमों, नियमित स्वास्थ्य जांच शिविरों और प्रभावी परामर्श सेवाओं से जोड़ने की सिफारिश भी की गई है.
"अध्ययन के निष्कर्ष जनजातीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे और इनके आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ, प्रभावी एवं परिणामोन्मुख बनाया जा सकेगा.रिपोर्ट में प्रस्तुत निष्कर्षों और सुझावों पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध एवं ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जनजातीय समुदायों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके." - ओंकार चंद शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश