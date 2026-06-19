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हिमाचल के जनजातीय क्षेत्रों में यौन संचारित रोगों पर बड़ा अध्ययन, जानें क्यों है ये रिपोर्ट जरूरी?

शिमला: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को समझने और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है. इसके तहत जनजातीय विकास विभाग ने यौन संचारित रोगों (एसटीआई) की व्यापकता, जोखिम कारकों और उपचार प्राप्त करने के व्यवहार पर आधारित एक व्यापक शोध अध्ययन की रिपोर्ट जारी की है. यह अध्ययन राज्य के दूरस्थ एवं जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता, रोगों की पहचान और उपचार तक पहुंच की वास्तविक स्थिति को सामने लाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है.

ACS ने किया रिपोर्ट का विमोचन

जनजातीय विकास विभाग की अध्ययन रिपोर्ट का विमोचन अतिरिक्त मुख्य सचिव (जनजातीय विकास) ओंकार चंद शर्मा ने किया. यह शोध जनजातीय विकास विभाग द्वारा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी) शिमला के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के सहयोग से तैयार किया गया है. रिपोर्ट में जिला चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति के करीब 3,000 प्रतिभागियों को शामिल कर जनजातीय समुदायों में यौन संचारित रोगों से जुड़े लक्षणों, जागरूकता स्तर, जोखिम कारकों तथा उपचार प्राप्त करने की प्रवृत्तियों का विस्तृत आकलन किया गया है.