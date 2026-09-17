5 साल के लिए नियुक्त कर्मचारी क्या भविष्य में होंगे नियमित? जानें क्या मिला जवाब
हिमाचल सरकार ने विधानसभा में अस्थायी भर्तियों पर स्थिति साफ की. 5 साल के लिए नियुक्त अभ्यर्थियों को नियमितीकरण का कानूनी अधिकार नहीं होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 17, 2026 at 1:22 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अस्थायी पर हो रही भर्तियों को लेकर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है. धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के विधानसभा के मानसून सत्र में पूछे गए सवार पर मुख्यमंत्री की ओर से सदन में इस पर विस्तृत जानकारी दी गई है.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन अस्थायी नियुक्तियों के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को भविष्य में नियमितीकरण या किसी भी स्वीकृत रिक्त पद पर स्थायी नियुक्ति का दावा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा.
5 साल के लिए हो रही नियुक्तियां
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा गत 2 वर्षों में 1 अगस्त 2026 तक विभिन्न विभागों में कुल 3450 पदों को अस्थायी आधार पर 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है. इनमें से अब तक 2073 अभ्यर्थियों की संस्तुति (सिफारिश) की जा चुकी है. इन भर्तियों में सबसे ज्यादा पद स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग से जुड़े हैं. सहायक स्टाफ नर्स में पोस्ट कोड 26004 के तहत सर्वाधिक 508 पद और पोस्ट कोड 25026 के तहत 312 पद शामिल हैं. वहीं शिक्ष विभाग में अंग्रेजी, गणित, और कंप्यूटर शिक्षकों के लिए 312-312 पद, जबकि इतिहास (86), हिंदी (151), भूगोल (99), और राजनीति विज्ञान (95) के पदों पर भर्तियां की जा रही हैं. फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और हॉकी जैसे खेलों के लिए भी कोच के पदों पर नियुक्तियां दी जा रही हैं.
नहीं मिला कोई नया मांग पत्र
सरकार ने बताया कि फिलहाल भर्ती निदेशालय व लोक सेवा आयोग के पास अस्थायी आधार पर पदों को भरने के लिए विभिन्न विभागों से कोई नया मांग पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. हालांकि, राज्य चयन आयोग को स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से अस्थायी आधार पर कोच (फुटबॉल) के 4 पदों को भरने का मांग पत्र मिला है, जिसकी विज्ञापन प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है.
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