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तकनीकी शिक्षा विभाग की कमेटी कर रही ड्रोन प्रोजेक्ट मामले की जांच, कब्जे में लिए सर्वेश से जुड़े दस्तावेज

सर्वेश शर्मा ( ETV Bharat )

हमीरपुर: बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर से जुड़े ड्रोन प्रोजेक्ट और 3.5 करोड़ रुपये की फंडिंग मिलने के दावे का मामला लगातार उलझता जा रहा है. इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से गठित जांच कमेटी मंगलवार को हमीरपुर पहुंची. ज्वाइंट डायरेक्टर की अगुवाई में पहुंची टीम ने संस्थान में विभिन्न पहलुओं की गहनता से जांच की.

सहपाठियों और शिक्षकों से पूछताछ