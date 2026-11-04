तकनीकी शिक्षा विभाग की कमेटी कर रही ड्रोन प्रोजेक्ट मामले की जांच, कब्जे में लिए सर्वेश से जुड़े दस्तावेज
छात्र के हॉस्टल से क्लासरूम तक खंगाला रिकॉर्ड, सहपाठियों, शिक्षकों और संस्थान प्रबंधन के दर्ज किए बयान, इस दिन तक सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 12:37 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 1:11 PM IST
हमीरपुर: बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर से जुड़े ड्रोन प्रोजेक्ट और 3.5 करोड़ रुपये की फंडिंग मिलने के दावे का मामला लगातार उलझता जा रहा है. इस मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से गठित जांच कमेटी मंगलवार को हमीरपुर पहुंची. ज्वाइंट डायरेक्टर की अगुवाई में पहुंची टीम ने संस्थान में विभिन्न पहलुओं की गहनता से जांच की.
सहपाठियों और शिक्षकों से पूछताछ
जांच कमेटी ने सबसे पहले सर्वेश शर्मा के हॉस्टल स्थित कमरे का निरीक्षण किया. इसके बाद उसके क्लासरूम सहित संस्थान के अन्य संबंधित स्थानों का जायजा लिया. टीम ने सर्वेश के सहपाठियों, शिक्षकों और संस्थान प्रबंधन के सदस्यों से भी पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए. बताया जा रहा है कि जांच कमेटी ने सर्वेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड और दस्तावेज भी अपने कब्जे में लिए हैं. बुधवार को भी जांच टीम हमीरपुर में रुककर मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल करेगी. हालांकि, इस पूरे मामले को लेकर न तो कॉलेज प्रबंधन और न ही जांच कमेटी के सदस्य फिलहाल कुछ भी बोलने को तैयार हैं. जांच पूरी होने तक सभी संबंधित पक्षों ने चुप्पी साध रखी है.
IIT जोधपुर ने सर्वेश के दावों से किया इनकार
गौरतलब है कि सर्वेश शर्मा ने ड्रोन विकसित करने के लिए 3.5 करोड़ रुपये की फंडिंग मिलने का दावा किया था. इसके अलावा उसने आईआईटी जोधपुर में आयोजित ड्रोन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने, चौथा स्थान हासिल करने और 10 लाख रुपये का इनाम मिलने की बात भी कही थी, लेकिन बाद में सामने आए तथ्यों ने इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए. आईआईटी जोधपुर की ओर से प्रतियोगिता में सर्वेश के पंजीकरण और भागीदारी से इनकार किया गया है. संस्थान के जनसंपर्क विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि प्रतियोगिता में सर्वेश की भागीदारी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है. ऐसे में उसके जोधपुर जाने, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने, चौथा स्थान हासिल करने और 10 लाख रुपये का पुरस्कार मिलने के दावों की सत्यता पर सवाल उठने लगे हैं.
DIO ने फंडिंग के दावे से किया इनकार
इससे पहले रक्षा नवाचार संगठन (DIO) और आईडेक्स की ओर से भी 3.5 करोड़ रुपये की फंडिंग के दावे को लेकर कोई रिकॉर्ड उपलब्ध न होने की बात सामने आई थी. इसके बाद मामले में पुलिस जांच भी शुरू हुई थी. वहीं, जांच कमेटी के निर्देश रोहित राठौड़ ने बताया कि कमेटी अपनी रिपोर्ट शनिवार तक सौंप देगी. रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और सामने आए तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई को लेकर फैसला लिया जा सकेगा. फिलहाल सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं.
क्या है पूरा मामला ?
दरअसल सितंबर 2026 में छात्र सर्वेश शर्मा और पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर की ओर से दावा किया गया था कि सर्वेश सेना के लिए ड्रोन बनाएगा. साथ ही ये कहा गया था कि इस ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए रक्षा मंत्रालय की डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन (DIO) एवं इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (IDEX) की ओर से 3.50 करोड़ रुपये की ग्रांट मंजूर की गई है. सर्वेश के इस प्रोजेक्ट का नाम रुद्रा एज टी-1 (स्पेक्ट्रा) बताया गया था. कॉलेज की ओर से भी इसे सही ठहराया गया. कॉलेज प्रिंसिपल चंद्रशेखर ने कहा था कि 'सर्वेश शर्मा का आइडिया आईडेक्स और रक्षा मंत्रालय की डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए व्यक्तिगत कैटेगरी में सिलेक्ट हुआ है. इस प्रोजेक्ट के लिए आईआईटी रुड़की को मेंटर बनाया गया है. 20 महीने के भीतर सर्वेश को अपने आइडिया को प्रोडक्ट के रूप में तैयार करना होगा.'
IDEX DIO ने साइबर फ्रॉड की दी जानकारी
इसकी जानकारी लगते ही IDEX DIO ने कॉलेज प्रबंधन के साथ संपर्क साधा. फोन और ईमेल के जरिए IDEX DIO ने सर्वेश शर्मा से बातचीत कर सारी जानकारी जुटाई. इस दौरान सर्वेश ने IDEX DIO के अधिकारियों को वो ऑफर लेटर सौंपा जो IDEX DIO के नाम पर उसे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मिला था. जांच पड़ताल में IDEX DIO ने उसे फर्जी बताया और सर्वेश के साथ हुए साइबर फ्रॉड की जानकारी दी.
हॉस्टल की छत से गिरकर घायल हुए सर्वेश शर्मा
इसके बाद सर्वेश शर्मा हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरकर घायल हो गए. घटना के बाद उन्हें डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है. इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैलाई गई कि इस घटना के बाद सर्वेश शर्मा की मौत हो गई है, जिस पर एसपी हमीरपुर को सामने आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा की ये सारी खबरें झूठी हैं और सर्वेश का पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है.