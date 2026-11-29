ETV Bharat / state

हिमाचल में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 29,000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद

हिमाचल में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ एक्शन ( @HPTaxesandExciseDept )

शिमला: हिमाचल में अवैध शराब का कारोबार कितने बड़े पैमाने पर फैल रहा है, इसका अंदाजा राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ताजा कार्रवाई के आंकड़ों से लगाया जा सकता है. प्रदेश में शराब की अवैध तस्करी और कारोबार पर लगाम कसने के लिए विभाग ने जब शिकंजा कसा तो एक के बाद एक कई मामले सामने आए. जिला स्तर पर गठित विशेष टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर निरीक्षण और छापेमारी करते हुए हजारों लीटर अवैध शराब बरामद की है. इस वित्त वर्ष में अब तक विभाग ने कुल 546 मामले दर्ज कर 29,542.153 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की है. इतना ही नहीं, शराब तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली 13,797.550 लीटर लाहन भी बरामद कर नष्ट की गई है. राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर विशेष टीमों का गठन किया गया है. प्रदेशभर में सघन अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है.

इन जिलों में पकड़ी गई सबसे ज्यादा अवैध शराब