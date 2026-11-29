हिमाचल में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 29,000 लीटर से ज्यादा शराब बरामद
हिमाचल कर एवं आबकारी विभाग की टीम ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर हजारों लीटर अवैध शराब बरामद की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 29, 2026 at 7:11 AM IST
शिमला: हिमाचल में अवैध शराब का कारोबार कितने बड़े पैमाने पर फैल रहा है, इसका अंदाजा राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ताजा कार्रवाई के आंकड़ों से लगाया जा सकता है. प्रदेश में शराब की अवैध तस्करी और कारोबार पर लगाम कसने के लिए विभाग ने जब शिकंजा कसा तो एक के बाद एक कई मामले सामने आए. जिला स्तर पर गठित विशेष टीमों ने अलग-अलग स्थानों पर निरीक्षण और छापेमारी करते हुए हजारों लीटर अवैध शराब बरामद की है. इस वित्त वर्ष में अब तक विभाग ने कुल 546 मामले दर्ज कर 29,542.153 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की है. इतना ही नहीं, शराब तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली 13,797.550 लीटर लाहन भी बरामद कर नष्ट की गई है. राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर विशेष टीमों का गठन किया गया है. प्रदेशभर में सघन अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है.
इन जिलों में पकड़ी गई सबसे ज्यादा अवैध शराब
कर एवं आबकारी विभाग की कार्रवाई के दौरान अलग-अलग जिलों में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है. इसमें सोलन जिला में 7,504.074 बल्क लीटर, कुल्लू में 6,773.890 बल्क लीटर, बिलासपुर में 3,179.240 बल्क लीटर और मंडी में 1,823.600 बल्क लीटर शराब बरामद की गई. राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जिला स्तर पर विशेष टीमों का गठन किया गया है. प्रदेशभर में सघन अभियान चलाकर विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है.
|जिला
|अवैध शराब बरामद
|सोलन
|7,504.074 बल्क लीटर
|कुल्लू
|6,773.890 बल्क लीटर
|बिलासपुर
|3,179.240 बल्क लीटर
|मंडी
|1,823.600 बल्क लीटर
अक्टूबर में भी तीन क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई
आबकारी विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, अक्टूबर महीने में भी विभाग ने प्रदेश के तीनों क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया. इस दौरान दक्षिण क्षेत्र शिमला में 2,775.922 बल्क लीटर अवैध शराब और 2,950 लीटर लाहन बरामद किया गया. वहीं, मध्य क्षेत्र मंडी में 1,167.750 बल्क लीटर अवैध शराब पकड़ी गई, जबकि उत्तरी क्षेत्र पालमपुर में 635 बल्क लीटर अवैध शराब और 640 लीटर लाहन बरामद किया गया.
|क्षेत्र
|अवैध शराब बरामद
|लाहन बरामद
|दक्षिण क्षेत्र शिमला
|2,775.922 बल्क लीटर
|2,950 लीटर
|मध्य क्षेत्र मंडी
|1,167.750 बल्क लीटर
|-
|उत्तरी क्षेत्र पालमपुर
|635 बल्क लीटर
|640 लीटर
यहां दें अवैध शराब के कारोबार की सूचना
राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने आम लोगों से भी अवैध शराब के कारोबार से जुड़ी किसी भी गतिविधि की सूचना विभाग तक पहुंचाने की अपील की है. इसके लिए विभाग ने 0177-2620426 और व्हाट्सऐप नंबर 94183-31426 जारी किया है. वहीं, ईमेल controlroom@gmail.com पर भी जानकारी दी सकती है. इसके अलावा जोनल समाहर्ता के संपर्क नंबर दक्षिण क्षेत्र 0177-2620426, उत्तरी क्षेत्र 01894-230186 और मध्य क्षेत्र में 01905-223499 नम्बरों पर फोन करके सूचना दी जा सकती है.
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