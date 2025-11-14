Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

फिर लोन लेगी सुखविंदर सरकार, 15 साल के लिए 300 करोड़ कर्ज की अधिसूचना जारी

कर्ज के बोझ तले दबी हिमाचल सरकार एक बार फिर से 300 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है.

Himachal Govt Take Loan
फिर कर्ज लेने जा रही सुखविंदर सरकार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 7:10 PM IST

|

Updated : November 14, 2025 at 7:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार फिर से लोन लेने जा रही है. हिमाचल सरकार 300 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है. ये कर्ज 15 साल की अवधि के लिए उठाया जा रहा है. राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है. लोन की यह रकम 19 नवंबर को सरकार के खजाने में आ जाएगी.

300 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही सुखविंदर सरकार

इसके साथ ही राज्य सरकार की इस वित्त वर्ष की इस तिमाही में नौ महीने की तय लोन रकम पूरी हो गई है. अब दिसंबर महीने में जनवरी 2026 से लेकर मार्च 2026 तक की तिमाही के लिए केंद्र सरकार अलग से लोन लिमिट सेंक्शन करेगी. इसके साथ ही राज्य सरकार पर कर्ज का आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है.

Himachal Govt Take Loan
15 साल की अवधि के लिए 300 करोड़ का लोन (Notification)

उल्लेखनीय है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने अक्टूबर महीने में छह साल के लिए दो सौ करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. पूर्व में अगस्त महीने में सरकार ने 1500 करोड़ रुपए और जुलाई महीने में एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज उठाया था. उससे पहले मई महीने में भी सरकार ने 800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. राज्य की आर्थिक स्थिति की हालत ये है कि डीए की बकाया किस्त चुकाना मुश्किल हो रहा है. साथ ही एरियर की रकम भी बकाया है. विपक्षी दल भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार केवल कर्ज के आसरे ही चल रही है.

Himachal Govt Take Loan
जीपीएफ की ब्याज दर की अधिसूचना (Notification)

जीपीएफ की ब्याज दर 7.1 फीसदी

कर्ज की अधिसूचना के अलावा राज्य सरकार के वित्त विभाग ने एक और अधिसूचना जारी की है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से जारी ये अधिसूचना जीपीएफ की ब्याज दर से संबंधित है. नियमों के अनुसार वित्त विभाग ने ये अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक ब्याज दर 7.1 प्रतिशत रहेगी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में तीन हवाई अड्डे, रेगुलर फ्लाइट जीरो, देश की पहली 'उड़ान' फ्लाइट वाले शिमला एयरपोर्ट में नहीं उतरे बड़े विमान

ये भी पढ़ें: हिमाचल की स्मार्ट पंचायत, जिसकी अपनी वेबसाइट, जिम, सीसीटीवी, गेस्ट हाउस और बहुत कुछ

Last Updated : November 14, 2025 at 7:19 PM IST

TAGGED:

HIMACHAL GOVT TAKE LOAN
DEBT ON HIMACHAL PRADESH
HIMACHAL ECONOMIC CONDITION
हिमाचल सरकार कर्ज लोन
SUKHU GOVT TAKE LOAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ये पेड़ है बेस्ट नेचुरल Air Purifier, धुंआ-प्रदूषण से लड़ने में सबसे ज्यादा कारगर, वैज्ञानिकों के शोध में हुआ खुलासा

हिमाचल में सर्दियों की शुरुआत में खिले बसंत के फूल, बदलता मौसम या खतरे की घंटी?

मंदिर ही नहीं देवताओं के सामान बनाने के लिए भी हैं कड़े नियम, परिवार से दूर दिन भर भूखे रहकर कारीगर करते हैं काम

कौन होता है पंचायत सचिव? गांव के विकास में क्या होती है इनकी भूमिका, जानें कितना महत्वपूर्ण है ये पद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.