फिर लोन लेगी सुखविंदर सरकार, 15 साल के लिए 300 करोड़ कर्ज की अधिसूचना जारी
कर्ज के बोझ तले दबी हिमाचल सरकार एक बार फिर से 300 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है.
शिमला: हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार फिर से लोन लेने जा रही है. हिमाचल सरकार 300 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है. ये कर्ज 15 साल की अवधि के लिए उठाया जा रहा है. राज्य सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है. लोन की यह रकम 19 नवंबर को सरकार के खजाने में आ जाएगी.
इसके साथ ही राज्य सरकार की इस वित्त वर्ष की इस तिमाही में नौ महीने की तय लोन रकम पूरी हो गई है. अब दिसंबर महीने में जनवरी 2026 से लेकर मार्च 2026 तक की तिमाही के लिए केंद्र सरकार अलग से लोन लिमिट सेंक्शन करेगी. इसके साथ ही राज्य सरकार पर कर्ज का आंकड़ा एक लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है.
उल्लेखनीय है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार ने अक्टूबर महीने में छह साल के लिए दो सौ करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. पूर्व में अगस्त महीने में सरकार ने 1500 करोड़ रुपए और जुलाई महीने में एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज उठाया था. उससे पहले मई महीने में भी सरकार ने 800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था. राज्य की आर्थिक स्थिति की हालत ये है कि डीए की बकाया किस्त चुकाना मुश्किल हो रहा है. साथ ही एरियर की रकम भी बकाया है. विपक्षी दल भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार केवल कर्ज के आसरे ही चल रही है.
जीपीएफ की ब्याज दर 7.1 फीसदी
कर्ज की अधिसूचना के अलावा राज्य सरकार के वित्त विभाग ने एक और अधिसूचना जारी की है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से जारी ये अधिसूचना जीपीएफ की ब्याज दर से संबंधित है. नियमों के अनुसार वित्त विभाग ने ये अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 तक ब्याज दर 7.1 प्रतिशत रहेगी.
