सुक्खू सरकार ने हिमाचल के 50 हजार किसानों के लाभ को लेकर किया MoU, सिंगापुर की कंपनी के साथ करार

शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सोमवार (24 नवंबर) को किसानों के हित के लिए एक करार किया है. राज्य के किसानों को पौध रोपण से जोड़ने को लेकर ये करार किया गया है. इससे राज्य के पचास हजार किसानों को लाभ प्राप्त होगा. ये समझौता ज्ञापन सिंगापुर की एक कंपनी के साथ साइन किया गया है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में शिमला में ये एमओयू साइन किया गया है. इसके तहत किसानों को पौध रोपण से जोड़ा जाएगा. हिमाचल प्रदेश वन विभाग और सिंगापुर की कंपनी प्रोक्लाइस के मध्य ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है. हिमाचल सरकार की तरफ से वन विभाग के मुखिया डॉ. संजय सूद और सिंगापुर की कंपनी की तरफ से सीईओ केविन कुमार कंदसामी ने साइन किए.

समझौता ज्ञापन के अनुसार, किसानों की भूमि और खेतों की मेड़ों पर पौधे लगाए जाएंगे. इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये परियोजना जलवायु संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी. इसके अलावा किसानों की आय भी बढ़ेगी. समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को पौधे रोपने के लिए आर्थिक सहायता और अन्य सहयोग प्रदान किया जाए.