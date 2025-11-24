ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार ने हिमाचल के 50 हजार किसानों के लाभ को लेकर किया MoU, सिंगापुर की कंपनी के साथ करार

एमओयू के अनुसार, अब हिमाचल में किसानों की भूमि और खेतों की मेड़ों पर लगाए जाएंगे पौधे.

HP Sukhu Govt Signs MoU with Singapore company
CM सुक्खू की मौजूदगी में शिमला में एमओयू साइन (PIC CREDIT- Himachal Govt)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 24, 2025 at 6:57 PM IST

शिमला: सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सोमवार (24 नवंबर) को किसानों के हित के लिए एक करार किया है. राज्य के किसानों को पौध रोपण से जोड़ने को लेकर ये करार किया गया है. इससे राज्य के पचास हजार किसानों को लाभ प्राप्त होगा. ये समझौता ज्ञापन सिंगापुर की एक कंपनी के साथ साइन किया गया है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में शिमला में ये एमओयू साइन किया गया है. इसके तहत किसानों को पौध रोपण से जोड़ा जाएगा. हिमाचल प्रदेश वन विभाग और सिंगापुर की कंपनी प्रोक्लाइस के मध्य ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है. हिमाचल सरकार की तरफ से वन विभाग के मुखिया डॉ. संजय सूद और सिंगापुर की कंपनी की तरफ से सीईओ केविन कुमार कंदसामी ने साइन किए.

समझौता ज्ञापन के अनुसार, किसानों की भूमि और खेतों की मेड़ों पर पौधे लगाए जाएंगे. इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये परियोजना जलवायु संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी. इसके अलावा किसानों की आय भी बढ़ेगी. समझौते पर हस्ताक्षर के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को पौधे रोपने के लिए आर्थिक सहायता और अन्य सहयोग प्रदान किया जाए.

सीएम सुक्खू ने बताया कि, "इससे किसानों को पांच साल के बाद कार्बन क्रेडिट का लाभ भी मिलेगा. इसके साथ ही कंपनी के मुनाफे का तीस फीसदी हिस्सा भी किसानों को प्रदान किया जाएगा. ये परियोजना तीन चरणों में लागू की जाएगी. इससे प्रदेश का ग्रीन कवर भी बढ़ेगा और किसानों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे,"

सीएम सुक्खू ने कहा कि, परियोजना से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा. साथ ही भूमि कटाव की समस्या भी दूर हो पाएगी. किसानों के खेतों में जैव विविधता भी बढ़ेगी और किसानों को अतिरिक्त आय मिलेगी. समझौता ज्ञापन साइन करने के दौरान राज्य सरकार के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सुशील सिंगला, प्रोक्लाइस कंपनी के तकनीकी निदेशक सम्राट सेनगुप्ता व अन्य अफसर मौजूद थे.

उल्लेखनीय है कि, हिमाचल में नब्बे फीसदी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है. राज्य में किसानों की संख्या दस लाख के करीब है. यहां किसानों के पास छोटी जोत है यानी बड़े खेत नहीं हैं. मैदानी इलाकों में तो विशाल खेत हैं, लेकिन अधिकांश हिस्सा पहाड़ी है. पौधरोपण की इस परियोजना से किसानों को अतिरिक्त रूप से आय का अवसर भी पैदा होगा.

