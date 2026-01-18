ETV Bharat / state

मंडी में गृह निर्माण के लिए अब तक 31.81 करोड़ रुपए जारी, आपदा प्रभावित फिर से बना रहे सपनों का आशियाना

मंडी जिले में आपदा प्रभावितों के गृह निर्माण के लिए विशेष राहत पैकेज मिलने शुरू हो गए हैं.

मंडी जिले में गृह निर्माण के लिए अब तक 31.81 करोड़ (@DIPR)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 10:46 PM IST

4 Min Read
मंडी: हिमाचल प्रदेश में साल 2025 में मानसून सीजन में आपदा से कई परिवार बेघर हो गए थे. अब प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक मजबूत संबल बनकर सामने आई है. पिछले वर्ष बरसात के मौसम में जिन परिवारों ने अपना आशियाना खो दिया था, उनके पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाई गई सहायता राशि अब उनके जीवन में नई उम्मीद जगा रही है.

मंडी जिले की तहसील कोटली के सुक्का कून गांव निवासी सुनीता देवी इसका लाभ मिला है. पिछली बरसात में आई भीषण आपदा ने उनका मकान पूरी तरह से जमींदोज कर दिया था. एक पल में सब कुछ उजड़ जाने के बाद सुनीता देवी और उनका परिवार बेघर हो गया था, जिसके चलते उन्हें रिश्तेदारों के यहां शरण लेनी पड़ी थी. अब सुनीता देवी के नया घर बनाने का काम शुरू हो गया है.

आपदा प्रभावित सुनीता देवी को मिला लाभ (@DIPR)

आपदा प्रभावितों के गृह निर्माण के लिए राशि

आपदा प्रभावित सुनीता देवी ने बताया कि, "वर्ष 2025 में भारी बारिश के कारण मेरा मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. सरकार द्वारा हमें मकान निर्माण के लिए कुल 7 लाख रुपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से पहली किस्त के रूप में 4 लाख रुपए हमें प्राप्त हो चुके हैं. इस राशि से हमने अपने मकान के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया है. मेरा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और सरकारी सहायता के बिना मकान बनाना उनके लिए संभव नहीं था. प्रदेश सरकार के सहयोग से एक बार फिर आशा की किरण जगी है."

घरेलू सामान के नुकसान के लिए 1 लाख की अतिरिक्त सहायता

जिला मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए राहत एवं पुनर्वास के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं. आपदा मुआवजा राशि में 25 गुना तक की वृद्धि की गई है. वर्ष 2025-26 के लिए विशेष राहत पैकेज स्वीकृत कर हजारों प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान की जा रही है.

आपदा प्रभावितों के गृह निर्माण के लिए राशि जारी (@DIPR)

उपायुक्त ने कहा कि, पूर्व में मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर प्रभावित परिवारों को मात्र 1.50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती थी. वर्तमान सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है. इसके साथ ही घरेलू सामान के नुकसान के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जा रही है. कुल 8 लाख रुपए की इस मुआवजा राशि से प्रभावित परिवारों को सामान्य जीवन में लौटने और अपने आशियाने के पुनर्निर्माण में बड़ी मदद मिल रही है. इसके अलावा, आपदा प्रभावितों को अस्थायी रूप से किराये के मकान में रहने के लिए मासिक किराया भी दिया जा रहा है, ताकि वे सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकें.

आपदा प्रभावितों को अब तक 31 करोड़ से अधिक राशि जारी

वहीं, मंडी जिला के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि, "मंडी जिले में वर्ष 2025 की बरसात के दौरान आई आपदा से प्रभावित परिवारों को गृह निर्माण एवं मरम्मत के लिए अब तक कुल 31 करोड़ 81 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है. इसमें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 717 मकानों के लिए 19 करोड़ 30 लाख रुपए से अधिक, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 1437 मकानों के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी है."

