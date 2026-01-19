ETV Bharat / state

हिमाचल में 100 करोड़ की दवाएं खरीदेगी सरकार, CM सुक्खू ने इस निगम को दवा निर्माता कंपनियों से दिए खरीद के निर्देश

स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक ( @DIPR )