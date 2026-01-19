हिमाचल में 100 करोड़ की दवाएं खरीदेगी सरकार, CM सुक्खू ने इस निगम को दवा निर्माता कंपनियों से दिए खरीद के निर्देश
शिमला में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में सीएम सुक्खू ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को दिए निर्देश.
शिमला: हिमाचल में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को गुणवत्तायुक्त दवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. सरकार की ओर से 100 करोड़ रुपए की दवाओं की खरीद की जाएगी, जो सीधे दवा निर्माता कंपनियों से की जाएगी. इस पहल से न केवल दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी, बल्कि बिचौलियों की भूमिका समाप्त होने से समय पर और सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी.
100 करोड़ रुपए की दवा खरीदेगी सरकार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को गुणवत्तायुक्त दवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि, सरकार जल्द ही करीब 100 करोड़ रुपए की दवाओं की खरीद के लिए टेंडर जारी करेगी, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रतिष्ठित दवा कंपनियां भी इसमें भाग ले सकें.
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को दिए ये निर्देश
सीएम सुक्खू ने कहा कि, "दवाएं सीधे दवा निर्माता कंपनियों से खरीदी जाएंगी, जिससे सरकारी अस्पतालों में मरीजों को विश्वस्तरीय दवाइयां मिल सकें. मरीजों को गुणवत्तापूर्ण दवाइयों की आपूर्ति करने के लिए आवश्यकता अनुसार ड्रग्स एक्ट में भी संशोधन किया जाएगा. सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं."
सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं: CM सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गुणवत्तायुक्त दवाइयां बहुत जरूरी हैं. लोगों को प्रदेश में ही विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं. सीएम सुक्खू ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम को भी निर्देश दिए कि जन औषधि और अन्य दवा दुकानों के लिए दवाइयां अधिकृत डीलरों के बजाय सीधे दवा कंपनियों से खरीदी जाएं. राज्य सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन जनता का पैसा केवल जनहित के लिए ही खर्च किया जाना चाहिए.
