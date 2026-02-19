ETV Bharat / state

हिमाचल विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच सुक्खू सरकार ने पास किया RDG बहाल करने का प्रस्ताव

RDG मुद्दे पर मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान, विपक्षी बेंचों से विरोध शुरू हो गया और सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे. बाद में, जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को सुक्खू के भाषण के दौरान दखल देने की इजाजत नहीं दी गई, तो विपक्ष वेल में आ गया. हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई. जब कार्यवाही फिर से शुरू हुई, तो विपक्षी सदस्यों ने एक बार फिर नारे लगाने शुरू कर दिए, जो मुख्यमंत्री के भाषण खत्म होने तक जारी रहे.

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को केंद्र से राज्य को मिलने वाले रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को बहाल करने का प्रस्ताव पास किया, जबकि विपक्षी BJP ने इस कदम का कड़ा विरोध किया, सदन के वेल में आकर नारे लगाए. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने घोषणा की कि कैबिनेट, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए, विपक्ष के नेता (LoP) जयराम ठाकुर के नेतृत्व में RDG को बहाल करने की मांग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए तैयार है, उन्होंने कहा कि यह आर्थिक मदद हिमाचल प्रदेश का अधिकार है, कोई दान नहीं.

RDG हिमाचल प्रदेश और उसके लोगों का अधिकार: CM

CM सुक्खू ने आरोप लगाया कि, विपक्ष के सदस्य उनके भाषण में खलल डालने की कोशिश कर रहे थे. RDG पर चर्चा के बारे में, मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 275 और 280 के तहत, RDG हिमाचल प्रदेश और उसके लोगों का अधिकार है. उन्होंने कहा कि एक बार RDG बंद हो जाने के बाद, इसे फिर से शुरू नहीं किया जा सकता, जिससे हर सेक्टर में विकास में रुकावट आएगी.

पिछली BJP सरकार पर राज्य को बर्बाद करने का आरोप

पिछली BJP सरकार पर राज्य को बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, "उनके कार्यकाल के दौरान, हिमाचल प्रदेश को RDG के तहत 54,000 करोड़ रुपए और गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) मुआवजे के रूप में 16,000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन पिछली सरकार ने इसका सही इस्तेमाल नहीं किया. इसके उलट, मौजूदा सरकार को RDG में केवल 17,000 करोड़ रुपए मिले. अगर BJP ने राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए होते, तो वह इस रकम का इस्तेमाल करके अपना कर्ज काफी कम कर सकती थी. BJP सरकार ने पांच साल में 45,000 करोड़ रुपए उधार लिए, और चुनाव से पहले, संस्थाओं को 5,000 करोड़ रुपए बांटे और जनता की सहानुभूति अपने पक्ष में करने के लिए डीजल पर VAT 6 रुपए कम कर दिया."

3 सालों में बिजली बोर्ड ने 200 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, मौजूदा सरकार द्वारा लागू किए गए सिस्टमेटिक बदलावों की वजह से, राज्य बिजली बोर्ड ने 48 साल के गैप के बाद पिछले तीन सालों में 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है. सीएम सुक्खू ने हिम केयर स्कीम को बंद करने के BJP के आरोपों को भी गलत बताया और कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से इस स्कीम पर 927 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किए हैं, जबकि BJP ने अपने पांच साल के कार्यकाल में सिर्फ 374 करोड़ रुपए खर्च किए. सुक्खू ने पिछली BJP सरकार पर धौलासिद्ध, लुहरी और सुन्नी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के जरिए हिमाचल के हितों को 'बेचने' का भी आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस राज्य के हितों को सुरक्षित करने के लिए लड़ रही है.

सदन 18 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित

मुख्यमंत्री ने कहा कि, BJP सेवा नहीं, बल्कि राजनीति करती है, उन्होंने केंद्र से RDG को बहाल करने की अपील की और कहा कि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें माफ नहीं करेंगी. RDG मुद्दे पर BJP के विरोध ने उसका असली चेहरा सामने ला दिया है. उन्होंने दावा किया कि BJP लीडरशिप ने खुद RDG वापस लेने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की गलत छवि पेश करने का निर्देश दिया है. असेंबली स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बाद में सदन को 18 मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया. बाद में, BJP विधायकों ने सदन के बाहर कांग्रेस विरोधी नारे लगाए.

सदन में चलता रहा मुख्यमंत्री के झूठ का सिलसिला

सदन से बाहर आने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "BJP राज्य के लोगों के साथ है, लेकिन कांग्रेस को अपना राजनीतिक एजेंडा पूरा करने में मदद नहीं करेगी. BJP ने प्रस्ताव का विरोध नहीं किया, लेकिन उसके विधायकों को बोलने नहीं दिया गया. सदन में लगातार झूठ बोला जा रहा है. मुख्यमंत्री गलत आंकड़े पढ़ रहे थे और जब हमने उनसे जवाब देने के लिए समय मांगा, तो हमें नहीं दिया गया. BJP विधायक दल को मजबूरन वेल में आकर नारे लगाने पड़े, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई और मुख्यमंत्री के झूठ का सिलसिला सदन में चलता रहा. कांग्रेस हमारा सपोर्ट चाहती है, लेकिन हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है और हम सही फोरम पर अपनी चिंता जाहिर करेंगे."

