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सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, अब मछलियों पर मिलेगा MSP, रॉयल्टी को लेकर भी गुड न्यूज, बदल जाएगा मछुआरों का भविष्य!

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मछुआरा समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला लेते हुए बड़ा ऐलान किया है. अब मछलियों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलेगा, जिससे मछुआरों की आमदनी को स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी. इतना ही नहीं, रॉयल्टी को लेकर भी सरकार ने राहत भरी खबर दी है, जिससे वर्षों से चली आ रही परेशानियों का अंत संभव माना जा रहा है. इस फैसले को मछुआरों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम बताया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट 2026-27 की घोषणाओं के अनुरूप, मत्स्य विभाग इन पहलों को जमीनी स्तर पर लागू करने की तैयारी कर रहा है. प्रदेश के इतिहास में पहली बार जलाशयों से प्राप्त मछलियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है, जिसके लिए जलाशय मछलियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपए प्रति किलोग्राम तय किया गया है. इसके अलावा, यदि नीलामी मूल्य 100 रुपए प्रति किलोग्राम से कम होता है, तो राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रति किलोग्राम अधिकतम 20 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी, जो सीधे पात्र मछुआरों के बैंक खातों में जमा होगी.

अब एक फीसदी रॉयल्टी

मुख्यमंत्री ने मछुआरों को एक बड़ी राहत के रूप में, जलाशयों से प्राप्त मछलियों पर रॉयल्टी दर में पहले ही रॉयल्टी को 15 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर चुकी थी, लेकिन अब इसे वर्तमान वित्त वर्ष में घटाकर मात्र 1 प्रतिशत कर दिया गया है. इस निर्णय से 6 हजार से अधिक जलाशय मछुआरों को सीधा लाभ प्राप्त होगा और उनका आर्थिक बोझ कम होगा. प्रदेश में पांच प्रमुख जलाशय हैं- गोबिंद सागर (बिलासपुर और ऊना), पोंग डैम (कांगड़ा), रंजीत सागर और चमेरा (चंबा), और कोल डैम (बिलासपुर).