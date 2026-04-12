ETV Bharat / state

सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, अब मछलियों पर मिलेगा MSP, रॉयल्टी को लेकर भी गुड न्यूज, बदल जाएगा मछुआरों का भविष्य!

हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार जलाशयों से प्राप्त मछलियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है.

Minimum support price on fish
हिमाचल में मछलियों पर मिलेगा MSP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 5:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने मछुआरा समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला लेते हुए बड़ा ऐलान किया है. अब मछलियों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) मिलेगा, जिससे मछुआरों की आमदनी को स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी. इतना ही नहीं, रॉयल्टी को लेकर भी सरकार ने राहत भरी खबर दी है, जिससे वर्षों से चली आ रही परेशानियों का अंत संभव माना जा रहा है. इस फैसले को मछुआरों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम बताया जा रहा है.

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट 2026-27 की घोषणाओं के अनुरूप, मत्स्य विभाग इन पहलों को जमीनी स्तर पर लागू करने की तैयारी कर रहा है. प्रदेश के इतिहास में पहली बार जलाशयों से प्राप्त मछलियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है, जिसके लिए जलाशय मछलियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपए प्रति किलोग्राम तय किया गया है. इसके अलावा, यदि नीलामी मूल्य 100 रुपए प्रति किलोग्राम से कम होता है, तो राज्य सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रति किलोग्राम अधिकतम 20 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी, जो सीधे पात्र मछुआरों के बैंक खातों में जमा होगी.

अब एक फीसदी रॉयल्टी

मुख्यमंत्री ने मछुआरों को एक बड़ी राहत के रूप में, जलाशयों से प्राप्त मछलियों पर रॉयल्टी दर में पहले ही रॉयल्टी को 15 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत कर चुकी थी, लेकिन अब इसे वर्तमान वित्त वर्ष में घटाकर मात्र 1 प्रतिशत कर दिया गया है. इस निर्णय से 6 हजार से अधिक जलाशय मछुआरों को सीधा लाभ प्राप्त होगा और उनका आर्थिक बोझ कम होगा. प्रदेश में पांच प्रमुख जलाशय हैं- गोबिंद सागर (बिलासपुर और ऊना), पोंग डैम (कांगड़ा), रंजीत सागर और चमेरा (चंबा), और कोल डैम (बिलासपुर).

गोबिंद सागर, कोल डैम, रंजीत सागर और चमेरा जलाशयों में सिल्वर कार्प प्रमुख प्रजाति है, वहीं पोंग डैम में सिंधारा प्रमुख है. अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियों में रोहू, कतला, मृगल, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प शामिल हैं. उन्नत फिंगरलिंग्स (70-100 मिमी) के वार्षिक स्टॉकिंग जैसे लक्षित प्रयासों के कारण जलाशय मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हुई है. जलाशयों से वर्ष 2022-23 का उत्पादन 549.35 मीट्रिक टन से बढ़कर 2025-26 में 818.02 मीट्रिक टन हो गया है, जो इस क्षेत्र में मजबूत प्रगति को दर्शाता है.

मछली उत्पादन बढ़ा

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि, इन प्रगतिशील नीतिगत उपायों से जलाशय मत्स्य अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, सतत मछली पकड़ने की पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा और मछुआरा समुदाय की भागीदारी में वृद्धि होगी. सरकार मत्स्य अवसंरचना के विस्तार, विपणन व्यवस्था में सुधार और मछुआरों व मत्स्य पालकों के लिए बेहतर आजीविका अवसर सृजित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य में कुल मछली उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. मछली उत्पादन वर्ष 2024-25 के 19,019 मीट्रिक टन से बढ़कर 2025-26 में 20,005 मीट्रिक टन हो गया है. यह वृद्धि मत्स्य क्षेत्र में चल रही ग्रामीण रोजगार व राज्य की अर्थव्यवस्था में इसकी बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है.

ये भी पढ़ें: दादा दादी के नाम अवैध कब्जा तो पोता नहीं लड़ सकता चुनाव, जाने क्या बहु पर लागू होगा ये नियम

ये भी पढ़ें: इंजीनियर ने छत पर तैयार किया अमेरिका-यूरोप में मिलने वाली ब्लूबेरी का बगीचा, 3 हजार KG तक है कीमत

TAGGED:

HIMACHAL FISHERIES DEPARTMENT
HIMACHAL TROUT FISH PRODUCTION
FISH BUSINESS IN HIMACHAL
MSP ON FISH IN HIMACHAL
MINIMUM SUPPORT PRICE ON FISH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.