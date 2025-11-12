ETV Bharat / state

पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गढ़ में 3 साल का जश्न मनाएगी सुक्खू सरकार, जारी करेगी उपलब्धियों की किताब

सुक्खू सरकार का तीन साल पूरे करने का जश्न पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में मनाया जाएगा. मंडी जिला भाजपा का गढ़ है, यहां से वर्ष 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 10 में से 9 सीटें जीतकर जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय स्तर पर अपने राजनीतिक कद की ताकत दिखाई थी. ऐसे में सुक्खू सरकार के मंडी जिले से तीन साल के जश्न समारोह पर उपलब्धियों की किताब जारी करने जा रही है, जिसके कई सियासी मायने भी हैं.

शिमला: हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार 11 दिसंबर को 3 साल का कार्यकाल पूरा कर अपने चौथे साल की तरफ कदम बढ़ाने जा रही है. ऐसे में हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 11 दिसंबर को मंडी जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगी. इसके लिए सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी. कार्यक्रम स्थल के चयन के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसमें राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और धर्मपुर विधायक चंद्रशेखर शामिल किया गया हैं.

विभागों को दिए ये निर्देश

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए बुधवार को शिमला में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने सभी विभागों को व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि, "इस कार्यक्रम में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्तमान राज्य सरकार द्वारा 'व्यवस्था परिवर्तन' पहल के माध्यम से हासिल सकारात्मक परिवर्तन को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा. इस अवसर पर सरकार की उपलब्धियों और विभिन्न विभागों में सुधारों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन भी किया जाएगा."

जश्न की तैयारियों को लेकर सुक्खू सरकार की समीक्षा बैठक

मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह को सूचना एकत्र करने के लिए समन्वयक नियुक्त किया गया है. सीएम सुक्खू ने कहा कि, "राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, जिससे राज्य भर के लोग लाभान्वित हो रहे हैं. राज्य की अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ राजस्व सृजन में लगातार वृद्धि हो रही है. विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थी भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे. विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया जाएगा."

'2 वर्षीय रोडमैप तैयार करें अधिकारी'

CM सुक्खू ने अधिकारियों को विकासात्मक गतिविधियों में तेजी लाने और जमीनी स्तर पर सरकार की प्राथमिकताओं का क्रियान्वयन करने के लिए 2 वर्षीय रोडमैप तैयार करने के निर्देश भी दिए. इस दौरान उन्होंने लोगों के घर-द्वार तक और अधिक सेवाएं पहुंचाने, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और सभी विभागों में सुशासन को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया.

