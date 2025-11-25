शीतकालीन सत्र से एक दिन पहले अफसरशाही में भारी फेरबदल, 19 HAS की हुई ट्रांसफर
हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र से पहले सुक्खू सरकार के फैसले से प्रशासनिक जगत में हड़कंप मच गया है.
Published : November 25, 2025 at 8:44 PM IST
शिमला: हिमाचल के धर्मशाला में बुधवार, 26 नवंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन सत्र से ठीक एक दिन पहले सुक्खू सरकार ने अफसरशाही में बड़ा फेरबदल किया है. प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 19 एचएएस अधिकारियों की ट्रांसफर की है. इसको लेकर मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से आदेश जारी किए गए हैं. ऐसे में विधानसभा सत्र से पहले हुए इन तबादलों से प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है.
प्रदेश सरकार के इन आदेशों के मुताबिक, एचएएस अधिकारी एसडीएम कोटली जिला मंडी असीम सूद को अब आरटीओ फ्लाइंग स्क्वायड कांगड़ा में नई नियुक्ति दी गई है. इसी तरह से अभिषेक बरवाल को एसडीएम कोटखाई शिमला जिला में लगाया है. वह इस पद पर गुरमीत गैलचेन नेगी को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे. वहीं, नियुक्ति का इंतजार कर रहीं कुनिका अकेर्स को एसडीएम केलांग तैनाती दी गई है.
इसके अलावा दीक्षित राणा को एसडीएम कोटली मंडी लगाया गया है. इसकी तरह से असिस्टेंट कमिश्नर रिवेन्यू संधोल जिला मंडी विपन कुमार को कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने को कहा है. वहीं, चिराग शर्मा को असिस्टेंट कमिश्नर टू डीसी हमीरपुर लगाया गया है. इसी तरह से HAS अमनदीप सिंह को कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के निर्देश हुए हैं. पूजा अधिकारी को भी कार्मिक विभाग में जॉइनिंग देनी होगी.
बचित्तर सिंह होंगे एसडीएम बाली चौकी
प्रदेश सरकार ने 2023 बैच के एचएएस में बचित्तर सिंह को एसडीएम बाली चौकी मंडी जिला लगाया है. इसी तरह से साल 2024 बैच के अफसर देवी राम को एसडीएम चच्योट गोहर में नई नियुक्ति दी गई है. 2025 बैच के अधिकारी राजेश कुमार को एसडीएम चुराह तीसा में नई नियुक्ति दी गई है. वहीं, चेतन चौहान को जॉइंट कमिश्नर नगर परिषद सोलन नियुक्त किया गया है. इसके अलावा 2021 बैच की अफसर आकांक्षा शर्मा जो मातृत्व अवकाश पर थीं और एसडीएम कोटखाई मोहनलाल जो स्टडी लीव पर हैं, को कार्मिक विभाग में ज्वाइन करने को कहा गया है.
पांच और अधिकारियों की पोस्टिंग
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पांच अन्य अधिकारियों की भी पोस्टिंग की है. ये सभी 2023 बैच के एचएएस अधिकारी हैं. इनमें प्रवीण कुमार को असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कम तहसीलदार कल्पा किन्नौर लगाया गया है. अंशु चंदेल को असिस्टेंट कमिश्नर कम तहसीलदार खुंडियां कांगड़ा में नई नियुक्ति मिली है. कार्तिकेय शर्मा को असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कम तहसीलदार जुन्गा शिमला लगाया गया है. डॉक्टर अभिषेक सिंह ठाकुर को असिस्टेंट कमिश्नर कम तहसीलदार संगड़ाह जबकि बबीता धीमान को असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कम तहसीलदार रामशहर सोलन जिला में नियुक्ति दी गई है.
