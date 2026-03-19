ETV Bharat / state

2017 में वीरभद्र सिंह के आखिरी आम बजट से भी अधिक हो गया सुक्खू सरकार का अनुपूरक बजट, वेंटीलेटर पर हिमाचल का खजाना!

हैरानी ये है कि इतने बड़े आकार को लेकर संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी जो टिप्पणी की, उससे पता चलता है कि सत्ता पक्ष में भी इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है. विपक्ष ने भी इतने बड़े आकार के अनुपूरक बजट को लेकर कोई स्टडी नहीं की थी कि आखिर 40 हजार करोड़ का आंकड़ा कैसे हो गया. विपक्षी दल भाजपा को भी स्थिति की गंभीरता का अंदाजा उस समय हुआ, जब विनियोग बिल पारित हो चुका था और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी.

बजट को आम जनता आंकड़ों का खेल मानती है और इस पर अधिक माथापच्ची नहीं करती है. ऐसे में सरल शब्दों में सप्लीमेंटरी बजट के मुख्य बिंदु देखते हैं. गुरुवार को जब सीएम सुक्खू ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया तो उसका आंकड़ा 40,462 करोड़ था. अनुपूरक बजट में बताया गया कि पहले पारित किए गए बजट से इस वित्त वर्ष में 40,462 करोड़ रुपए अधिक खर्च हुए हैं. हिमाचल में ये अब तक के सप्लीमेंटरी बजट का रिकार्ड आंकड़ा है. बाद में विनियोग विधेयक के माध्यम से अनुपूरक बजट पास हो गया.

अब चौंकने की बारी है क्योंकि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल के चौथे आम बजट से पहले जो अनुपूरक बजट पेश किया है, उसका आकार 40,462 करोड़ रुपए है. ये रिकॉर्ड आंकड़ा है. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि परिस्थितियां गहरे आर्थिक संकट की तरफ इशारा कर रही हैं. पिछली बार अनुपूरक बजट 17,053 करोड़ का था. इस बार ये 40 हजार करोड़ का आंकड़ा पार कर गया. आखिर इसके मायने क्या हैं और कैसे ये गंभीर आर्थिक संकट की ओर इशारा कर रहा है, इसे समझते हैं. पहले ये देखते हैं कि सीएम सुक्खू ने गुरुवार को जो सप्लीमेंटरी बजट पेश किया, उसकी एबीसी क्या है और किन बातों ने इसका साइज इतना बड़ा (40 हजार करोड़ से अधिक) किया.

वैसे तो अनुपूरक बजट एक आम प्रक्रिया है, लेकिन इस बार सुख की सरकार के कार्यकाल में सप्लीमेंट्री बजट के साइज ने सभी को चौंका कर रख दिया है. आलम ये है कि छह बार सीएम की कुर्सी संभालने वाले स्व. वीरभद्र सिंह ने जब अपने आखिरी कार्यकाल में आखिरी बजट पेश किया था तो उस आम बजट का आकार 35783 करोड़ रुपए था. यही नहीं, पहली बार सीएम बने जयराम ठाकुर ने वर्ष 2018 में जब अपने कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया था वो 41 हजार करोड़ से अधिक का था.

शिमला: क्या हिमाचल सरकार का खजाना वेंटीलेटर पर है? आंकड़ों को गहरी नजरें डालकर मंथन करें तो कुछ-कुछ ऐसा ही प्रतीत होगा. खजाने की खस्ताहाल का कारण आगे की पंक्तियों में स्पष्ट होगा. ये कारण सीधा जुड़ा है गुरुवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से पेश अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री बजट के आंकड़े से. हैरान करने वाली बात है कि इस बार अनुपूरक बजट ही भारी-भरकम है. इसका आंकड़ा 40, 462 करोड़ रुपए है. आम बजट के आकार से अधिक के खर्च को सदन की मंजूरी से पारित करना होता है और यह आज पारित हुआ.

यहां समझिए आंकड़े

सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए 58, 514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था. इस आंकड़े यानी 58,154 करोड़ रुपए से अधिक हुए खर्च को अनुपूरक बजट में लिया जाता है. ऐसे में 58 हजार करोड़ रुपए आम बजट व 40 हजार करोड़ से अधिक अनुपूरक बजट, यानी दोनों को मिलाकर आंकड़ा करीब-करीब 99 हजार करोड़ हो रहा है. अंतर 40462 करोड़ का है. इस लिहाज से मौजूदा वित्त वर्ष में कुल बजट 99 हजार करोड़ के करीब बन रहा है.

ओवरड्राफ्ट ने बिगाड़ी आर्थिक तस्वीर

दरअसल, मामला ये है कि सरकारी ट्रेजरी ओवरड्राफ्ट में चल रही है. यानी एक महीने के खर्च अधिक है और खजाने यानी ट्रेजरी में पैसे कम हैं. मान लीजिए कि ट्रेजरी में 500 करोड़ रुपए हैं. अब महीने के बड़े खर्च वेतन व पेंशन के लिए 2000 करोड़ रुपए चाहिए. अब 1500 करोड़ कम हो गए तो उस रकम को ओवरड्राफ्ट किया गया और वो रकम वेज एंड मीन्स के कॉलम में शो हो जाती है. इसे ऐसे समझिए कि सरकार पूरे वित्त वर्ष का बजट बनाती है. उस समय सरकार अनुमान लगाती है कि हर महीने लगभग कितनी राशि खर्च होगी और कितनी सरकारी खजाने में आएगी. कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जब ट्रेजरी में रकम कम आती है और खर्च अधिक होता है. इससे निपटने को सरकार बाजार से कर्ज लेने की जगह आरबीआई या अन्य माध्यम से लोन उठाती है, और इसे वेज एंड मींस एडवांस कहा जाता है. ये सरकारी ट्रेजरी में कैश फ्लो बनाए रखने का तरीका है. ये रकम किसी विकास कार्य में खर्च नहीं होती.

राज्य सरकार को केंद्र से लोन लिमिट सेंक्शन होती है और पहले एनपीएस के शेयर के अगेंस्ट भी लोन मिलता था. राज्य सरकार सीसी लिमिट यानी कैश क्रेडिट लिमिट के तहत भी शार्ट टर्म लोन लेती है. सीसी लिमिट लोन उठाने का सबसे पुराना तरीका है. अब स्थिति ये हुई कि हिमाचल सरकार की ट्रेजरी में पैसे थे नहीं, लिहाजा ओवर ड्राफ्ट के कारण अनुपूरक बजट का साइज इतना बढ़ गया. वास्तव में स्थिति ये हुई कि सुक्खू सरकार को कुल 40462 करोड़ में से 26,195 करोड़ रुपए की रकम तो ट्रेजरी का ओवरड्राफ्ट संभालने में खर्च करनी पड़ी. दूसरे शब्दों में कहें तो वेतन व पेंशन देने के बाद महीने की पहली तारीख को जब ट्रेजरी ओवरड्राफ्ट में चली जाती है तो उसे संतुलित करने के लिए वेज एंड मीन्स का तरीका अपनाना पड़ता है. इसी पर खजाने में 26,195 करोड़ की एंट्री हुई है. इसी एंट्री को अनुपूरक बजट में दिखाना और सदन में पास करना अत्यंत जरूरी है. ओवरड्राफ्ट की इस रकम के अलावा देखें तो 14,267 करोड़ की धनराशि असली अनुपूरक बजट कही जाएगी.

उल्लेखनीय है कि पिछली बार अनुपूरक बजट 17,053 करोड़ था, जिसमें से 10,137 करोड़ ट्रेजरी का कैश फ्लो बनाए रखने पर खर्च हुए थे. इस बार के अनुपूरक बजट को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वेतन, पेंशन और लोन रीपेमेंट का भुगतान बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं.

कहां खर्च हुआ कितना पैसा?

अनुपूरक बजट में स्टेट स्कीम्स में वेज एंड मीन्स और ओवरड्राफ्ट पर 26195 करोड़ रुपए खर्च हुआ. बिजली सब्सिडी और बिजली बोर्ड उदय लोन को इक्विटी में बदलने व क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की मुरम्मत पर 4150 करोड़ खर्च हुए. आपदा राहत पर 818 करोड़, जलापूर्ति एवं मल निकासी योजनाओं पर खर्च 785 करोड़, हिमकेयर, सहारा योजना, मेडिकल कॉलेज शिमला, टांडा, हमीरपुर, नेरचौक और चमियाणा में रोबोटिक सर्जरी, टांडा, हमीरपुर और चमियाणा में लैब की स्थापना, हमीरपुर और टांडा के लिए पैट स्कैन की खरीद एम्स बिलासपुर के लिए विद्युत आपूर्ति पर खर्च 657 करोड़ खर्च हुए. इसके अलावा अन्य मदों पर खर्च भी इसमें शामिल है.

पूर्व वित्त सचिव केआर भारती का कहना है कि, "58000 करोड के मूल बजट में 40,000 करोड़ का अनुपूरक बजट, मूल बजट का लगभग 69% है जो असमान्य सा लगता है. अनुपूरक मांगें आम तौर पर कुल बजट का एक छोटा हिस्सा होनी चाहिए. अनुपूरक बजट का उपयोग मुख्यतः अनपेक्षित खर्चों जैसे प्राकृतिक आपदा या केंद्र से अचानक आई नई योजनाओं के लिए किया जाता है. हालांकि यह वैधानिक A रूप से विधानसभा से पारित हो सकता है, लेकिन यह वित्तीय विवेक का सूचक नहीं है. इससे वितीय घाटा और बढ़ सकता है."

'अनुपूरक बजट सरकार की आर्थिक नाकामी का प्रमाण पत्र'

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि, "अनुपूरक बजट में सरकार के वित्तीय प्रबंधन व अनुशासन की पोल खुली है. यह बजट सरकार की आर्थिक नाकामी का प्रमाण पत्र है. अनुपूरक बजट यह बताता है कि खर्च पर कोई नियंत्रण नहीं है और सरकार बिना योजना के पैसे खर्च कर रही है. राज्य सरकार जानकारी छिपाने की कोशिश कर रही है."

ये भी पढ़ें: सीएम सुखविंदर ने पेश किया 40,461 करोड़ से ज्यादा का सप्लीमेंट्री बजट, सदन में ध्वनिमत से पारित

ये भी पढ़ें: बिना तथ्यों के आरोप लगा रहा विपक्ष, सबूत पेश करे तो सरकार करेगी कार्रवाई: CM सुक्खू