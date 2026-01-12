ETV Bharat / state

हिमाचल में वार्षिक बजट की तैयारी में सुक्खू सरकार, इस दिन होगी विधायक प्राथमिकता की बैठकें

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट की तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने विधायक प्राथमिकता बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वार्षिक बजट 2026-27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए प्रस्तावित दो दिवसीय बैठक का आयोजन अगले महीने यानी 4 और 5 फरवरी को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में किया जाएगा.

बजट की तैयारियों में जुटी सुक्खू सरकार

बजट से पहले यह बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इसमें प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों, जनहित की मांगों और स्थानीय जरूरतों को सीधे बजट में शामिल करने की रूपरेखा तय की जाएगी. सरकार का फोकस इस बार 'जमीनी जरूरतों पर आधारित बजट' तैयार करने पर है, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. इस दो दिवसीय बैठक में विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की प्राथमिक विकास योजनाएं, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, रोजगार और पर्यटन से जुड़े प्रस्ताव रखेंगे. इन सुझावों के आधार पर वित्त विभाग बजट का अंतिम खाका तैयार करेगा.