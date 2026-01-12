हिमाचल में वार्षिक बजट की तैयारी में सुक्खू सरकार, इस दिन होगी विधायक प्राथमिकता की बैठकें
हिमाचल में वार्षिक बजट 2026-27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए दो दिवसीय बैठक का आयोजन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 4:30 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट की तैयारियां तेज हो गई हैं. इसी कड़ी में राज्य सरकार ने विधायक प्राथमिकता बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वार्षिक बजट 2026-27 के लिए विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए प्रस्तावित दो दिवसीय बैठक का आयोजन अगले महीने यानी 4 और 5 फरवरी को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में किया जाएगा.
बजट की तैयारियों में जुटी सुक्खू सरकार
बजट से पहले यह बैठक इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि इसमें प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े विकास कार्यों, जनहित की मांगों और स्थानीय जरूरतों को सीधे बजट में शामिल करने की रूपरेखा तय की जाएगी. सरकार का फोकस इस बार 'जमीनी जरूरतों पर आधारित बजट' तैयार करने पर है, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. इस दो दिवसीय बैठक में विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की प्राथमिक विकास योजनाएं, अधोसंरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, रोजगार और पर्यटन से जुड़े प्रस्ताव रखेंगे. इन सुझावों के आधार पर वित्त विभाग बजट का अंतिम खाका तैयार करेगा.
कब किस जिले की होगी बैठक?
4 फरवरी, 2026 को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक कांगड़ा और कुल्लू और दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक सोलन, चंबा, बिलासपुर, लाहौल-स्पीति और किन्नौर जिला के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी. 5 फरवरी, 2026 को सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक शिमला और मंडी जिला और दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक ऊना, हमीरपुर और सिरमौर के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी. इन बैठकों में वार्षिक बजट 2026-27 की विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए विचार-विमर्श किया जाएगा. इन बैठकों में विधायकों से वर्ष 2026-27 के लिए मितव्ययिता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने एवं बेहतर प्रशासन के संदर्भ में प्राप्त सुझावों पर भी चर्चा होगी.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाना हुआ आसान, सुक्खू सरकार ने सिस्टम में किया ये बड़ा बदलाव
ये भी पढ़ें: हिमाचल में बदले BPL के नियम, जानिए किन परिवारों की खुलेगी किस्मत?