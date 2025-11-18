सुख की सरकार में मंत्रियों की फिर मौज, दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता बढ़ाया, अब मिलेंगे ₹2500
हिमाचल प्रदेश के मंत्रियों के भत्ते में ये बढ़ोतरी 25 साल बाद हो रही है. कुछ दिन पहले भी सरकार ने माननीयों को सैलरी से जुड़ी खुशखबरी दी थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2025 at 4:28 PM IST|
Updated : November 18, 2025 at 5:31 PM IST
शिमला: अमूमन माननीय शब्द विधायक के लिए प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन यहां इस खबर में ये शब्द कैबिनेट मंत्रियों के लिए समझा जाए. हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में मंत्रियों के लिए सुख का एक और दिन आया है. मंत्रियों का दैनिक भत्ता ढाई हजार रुपए प्रति दिन किया गया है. पहले ये भत्ता 1800 रुपए प्रति दिन हुआ करता था. इसके अलावा मंत्रियों के लिए दैनिक यात्रा भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है. पहले ये भत्ता 18 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से दिया जाता था. अब इसे बढ़ाकर 25 रुपए प्रति किलोमीटर किया गया है.
उल्लेखनीय है कि, हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों के लिए बनाए गए हिमाचल प्रदेश मंत्रियों का यात्रा भत्ता अधिनियम का रूल चार ये कहता है कि यदि कोई मंत्री सडक़ मार्ग से यात्रा करता है तो उसे एक तय राशि प्रति किलोमीटर के हिसाब से भत्ते के रूप में दी जाएगी. इसी प्रकार अधिनियम का रूल सात ये कहता है कि यदि कोई मंत्री यात्रा पर हो तो उसे दैनिक आधार पर एक निश्चित रकम भत्ते के रूप में दी जाएगी. पहले ये रकम 1800 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति दिन किया गया है. इस बारे में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है.
हिमाचल में इससे पहले वर्ष 2000 में मंत्रियों के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी हुई थी. अब इसे 1800 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति दिन किया गया है. हाल ही में हिमाचल सरकार ने माननीयों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की थी. दैनिक भत्ते में अब सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से अधिसूचना के बाद ये वृद्धि लागू हो गई है. अभी विधानसभा के विंटर सेशन की शुरुआत होनी है. उससे पहले ये बढ़ोतरी लागू हो गई है. ये अधिनियम-हिमाचल प्रदेश मंत्रियों के यात्रा भत्ता अधिनियम 2000 के नाम से जाना जाता है. इसमें नियम-4 के उपनियम (1) के खंड (क) में संशोधन किया गया है. यदि कैबिनेट मंत्री शिमला में प्रवास कर रहे होंगे तो उन्हें यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां मंत्रियों के लिए सरकारी आवास हैं.
यहां जानिए क्या है सैलरी स्ट्रक्चर?
हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में सीएम व मंत्रियों सहित अन्य माननीयों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की है. अब हिमाचल में सीएम को करीब साढ़े तीन लाख रुपए मासिक वेतन व भत्ते के रूप में मिलते हैं. इनमें सीएम को 1.15 लाख रुपए प्रति माह मूल वेतन के साथ डेढ़ लाख रुपए प्रति माह सत्कार भत्ता, साल में छह लाख रुपए यात्रा भत्ता सहित अन्य भत्ते मिलते हैं. कैबिनेट मंत्री का मासिक वेतन 95 हजार रुपए, सत्कार भत्ता डेढ़ लाख रुपए है. यात्रा भत्ता छह लाख रुपए प्रति साल है. इसमें परिवार के सदस्य भी साथ यात्रा कर सकते हैं.
