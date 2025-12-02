धारा-118 के तहत सुक्खू सरकार ने ढाई साल में 1180 मामलों को दी मंजूरी, खजाने में आए 73.27 करोड़
हिमाचल की सुक्खू सरकार ने धारा-118 में संशोधन के लिए बिल लाया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 3:20 PM IST
शिमला: छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में एक शब्द धारा-118 कहीं से भी सुनने को मिल जाए तो खासकर सियासी गलियारों में सबके कान खड़े हो जाते हैं. ये एक संवेदनशील मुद्दा है और हर सरकार के लिए कोई न कोई परेशानी का कारण बनता है. मौजूदा समय में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने धारा-118 में संशोधन के लिए बिल लाया है. अब इस विषय पर खूब चर्चा होगी.
सरकार के खजाने में आए 73.27 करोड़
फिलहाल, यहां एक अलग मसले पर जानकारी दी जा रही है. हिमाचल प्रदेश में धारा-118 के तहत 1180 मामलों में सरकार ने अनुमति दी है. इससे राज्य सरकार के खजाने में 73.27 करोड़ रुपए से अधिक की रकम आई है. हिमाचल विधानसभा के विंटर सेशन में मंगलवार को इस आशय का सवाल लगा था. सुलह से भाजपा विधायक विपिन सिंह परमार ने चार हिस्सों में बंटे सवाल में धारा-118 के विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी चाही थी. परमार ने पूछा था कि हिमाचल में किस साल में धारा-118 लागू की गई और यह किस अधिनियम के तहत आती है?
अभी मंजूरी के लिए 755 केस लंबित
इसके अलावा विधायक विपिन परमार ने पहली अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2025 यानी ढाई साल की अवधि में इस धारा के तहत भूमि खरीद को लेकर दी गई स्वीकृतियों आदि की जानकारी चाही थी. जवाब में राजस्व मंत्री की तरफ से बताया गया कि ढाई साल की अवधि में राज्य में 1180 मामलों में भूमि खरीद की अनुमति दी गई. इससे राज्य सरकार को 73 करोड़, 27 लाख, 92 हजार, 457 रुपए का राजस्व हासिल हुआ. सरकार की तरफ से दिए गए जवाब में बताया गया कि कुल मंजूर भूमि खरीद मामलों में 471 केस कारोबार, उद्योग के लिए थे. इसके अलावा 734 मामलों में हाउसिंग व गृह निर्माण को लेकर मंजूरी दी गई. इस अवधि में तेरह मामले नामंजूर किए गए. अभी मंजूरी के लिए 755 केस लंबित हैं.
सुक्खू सरकार ने ढाई साल में 1180 मामलों को दी मंजूरी
- ढाई साल की अवधि में हिमाचल में 1180 मामलों में भूमि खरीद की अनुमति
- इससे राज्य सरकार को 73 करोड़, 27 लाख, 92 हजार, 457 रुपए का राजस्व हासिल
- कुल मंजूर भूमि खरीद मामलों में 471 केस कारोबार, उद्योग के लिए
- इसके अलावा 734 मामलों में हाउसिंग व गृह निर्माण को लेकर दी गई मंजूरी
हिमाचल में वर्ष 1974 में लागू हुई धारा-118
हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य बना था. यहां साल 1974 में धारा-118 लागू की गई थी. यह धारा हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू-सुधार अधिनियम यानी एचपी टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 के तहत आती है. यह वर्ष 1974 का आठवां अधिनियम है. वर्ष 1974 में ये 21 फरवरी को लागू हुआ था. इसका मकसद खेती करने वालों के हितों की रक्षा करना है. साथ ही धनी लोगों में गैर कृषक यानी गैर किसान लोगों के हाथों में जमीन न जाए, इसे सुनिश्चित करना है. इस धारा के तहत गैर कृषकों को भूमि खरीद से प्रतिबंधित किया गया है, ताकि किसानों के हित सुरक्षित रहें.
ये भी पढ़ें: जानिए मंत्री हर्षवर्धन ने क्यों कहा, सोर्स ऑफ करप्शन है धारा 118
ये भी पढ़ें: सुक्खू सरकार ने इतने निगम-बोर्ड में की ताजपोशी, जानिए चेयरमैन व VC के नाम