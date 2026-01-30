ETV Bharat / state

हिमाचल के इन क्षेत्रों में डिपुओं में मिलेगा बैकलॉग कोटा, बर्फबारी में भी नहीं सताएगी लोगों को राशन की कमी

हिमाचल में राज्य खाद्यान्न आयोग ने बर्फबारी वाले क्षेत्रों में राशन की कमी से बचने के लिए बड़ा फैसला लिया है.

Himachal depot Backlog ration Quota
हिमाचल के डिपुओं में मिलेगा बैकलॉग कोटा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 30, 2026 at 9:41 AM IST

|

Updated : January 30, 2026 at 11:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में कड़ाके की ठंड, आसमान से गिरती बर्फ की मोटी चादर और चारों ओर व्यवस्था ठप पड़ी है. बर्फबारी से घिरे दुर्गम इलाकों में सड़कें बंद हो गई हैं और ट्रांसफार्मर ठप होने से बिजली भी गुल है. ऐसे में इन क्षेत्रों में लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को राशन को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है. इसके लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. हिमाचल प्रदेश में लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जैसे जिलों के सबसे अधिक बर्फबारी वाले क्षेत्रों में पहले ही एडवांस में मार्च महीने के लिए सस्ते राशन का कोटा पहुंचा दिया था. इन जनजातीय जिलों में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहां हर महीने डिपुओं के जरिए राशन दिया जाता है. इसके लिए राज्य खाद्यान्न आयोग ने बैकलॉग वितरण प्रणाली के विकल्प लागू करने को कहा है, ताकि ऐसे क्षेत्रों में भी उपभोक्ताओं को पहले ही सस्ते राशन का तीन महीने का कोटा उपलब्ध हो सके, ताकि लोगों को सड़कें और बिजली गुल होने पर भी सस्ते राशन की चिंता न करनी पड़े.

अधिकारियों जारी किए ये निर्देश

राज्य खाद्यान्न आयोग के अध्यक्ष डॉ. एसपी कत्याल का कहना है कि भारी बर्फबारी के बावजूद राज्य सरकार सभी लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न आपूर्ति के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है. उन्होंने बताया कि बर्फबारी के कारण कुछ क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से प्रभावित हुई है. इससे उचित मूल्य की दुकानों में पॉइन्ट ऑफ सेल मशीनों के काम में दिक्कत आई है. इसके लिए राज्य सरकार, राज्य खाद्यान्न आयोग, और जिला प्रशासन ने मिलकर समय रहते जरूरी कदम उठाए हैं, ताकि किसी भी लाभार्थी को राशन से वंचित न किया जाए.

इन क्षेत्रों में मिलेगा बैकलॉग राशन

डॉ. कत्याल ने कहा कि सभी उचित मूल्य दुकानों में पर्याप्त राशन उपलब्ध है, जिनमें जनजातीय और बर्फ से ढके क्षेत्र भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों में लाभार्थियों को मार्च महीने तक का राशन पहले ही दे दिया है, लेकिन जिन क्षेत्रों में हर महीने राशन दिया जाता है और बर्फबारी के कारण वितरण प्रभावित हुआ है, वहां बैकलॉग वितरण विकल्प लागू करने को कहा गया है. जैसे ही बिजली और इंटरनेट सेवा बहाल होगी, राशन वितरण फिर से आसानी से शुरू हो जाएगा. इसके लिए संबंधित जिलों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे प्रभावित क्षेत्रों की तुरंत पहचान करें और रिपोर्ट भेजें, विशेषकर जिन क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट की समस्या है. साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर बैकलॉग विकल्प तुरंत लागू किया जाए, ताकि लोगों को राशन समय पर मिल सके. उन्होंने कहा कि राज्य खाद्यान्न आयोग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हर समस्या का समय पर समाधान किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में बर्फबारी से बिगड़े हालात, NH सहित 655 सड़कें ठप, बिजली-पानी के लिए तरस रहे लोग
Last Updated : January 30, 2026 at 11:10 AM IST

TAGGED:

HP STATE FOOD GRAINS COMMISSION
DEPOT RATION IN SNOW COVERED AREAS
हिमाचल राज्य खाद्यान्न आयोग
HIMACHAL DEPOT BACKLOG RATION QUOTA
HIMACHAL DEPOT RATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.