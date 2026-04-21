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हिमाचल में शहरी निकाय चुनाव का ऐलान, 17 मई को मतदान, 51 शहरी निकायों में आज से आदर्श आचार संहिता भी लागू

राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि नगर निगम के प्रत्याशी अधिकतम 1 लाख रुपये, नगर परिषद के उम्मीदवार 75 हजार और नगर पंचायत के उम्मीदवार 50 हजार रुपये तक ही चुनाव प्रचार में खर्च कर सकेंगे. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि चुनाव केवल उन्हीं शहरी निकायों में चुनाव कराए जाएंगे, जिनका आरक्षण रोस्टर प्राप्त हो चुका है.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 29, 30 अप्रैल और 2 मई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी. इसके बाद 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रुटनी) की जाएगी. वहीं, उम्मीदवार 6 मई को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे. इसके साथ ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे. वहीं, मतदान 17 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक संपन्न कराया जाएगा. नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनावों की मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत बाद 17 मई को ही की जाएगी और गिनती पूरी होते ही चुनाव परिणाम भी घोषित होंगे. नगर निगम चुनाव के परिणाम 31 मई को घोषित किए जाएंगे.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में शहरी निकायों के चुनावों का ऐलान हो गया है. शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने प्रदेश की 51 शहरी निकायों में चुनाव कराने की औपचारिक घोषणा की. उन्होंने कहा कि 21 अप्रैल को चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही सभी 51 शहरी निकायों में में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है.

4 नगर निगम में होंगे चुनाव

हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगम सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी के 64 वार्डों में चुनाव होंगे. इसके अतिरिक्त 25 नगर परिषदों के 229 वार्ड और 22 नगर पंचायतों के 156 वार्डों में मतदान कराया जाएगा. इस तरह कुल 51 शहरी निकायों के 449 वार्डों के लिए चुनाव होने हैं. राज्य और निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने कहा कि इन शहरी निकायों में कुल 3,60,845 मतदाता पंजीकृत हैं. जिनमें 1,80,963 पुरुष और 1,79,882 महिला मतदाता शामिल हैं.

हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगम में होंगे चुनाव

सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी नगर निगम में होंगे चुनाव

इन चार जिलों के 64 वार्डों में होंगे चुनाव

इसके अलावा 25 नगर परिषदों के 229 वार्डों में होंगे मतदान

22 नगर पंचायतों के 156 वार्डों में होंगे मतदान

51 शहरी निकायों के 449 वार्डों के लिए चुनाव

शहरी निकायों में कुल 3,60,845 मतदाता पंजीकृत

1,80,963 पुरुष मतदाता

1,79,882 महिला मतदाता

1,808 मतदाता पहली बार करेंगे वोट

589 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे

उन्होंने कहा कि इस बार शहरी निकाय चुनावों में 18 साल की उम्र पूरी कर चुके 1,808 मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे, जिनमें 961 पुरुष और 847 महिलाएं शामिल है. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 589 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे. आवश्यकता के अनुसार महिला और पुरुषों के लिए अलग-अलग पोलिंग स्टेशन बनाए जा सकते हैं. इसके साथ ही महिला पोलिंग पार्टियों और महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे मतदान प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और सुगम बन सके.

आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए एसएमएस के माध्यम से भी जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है. इसके साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि केवल वही मतदाता मतदान कर सकेंगे, जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा. वहीं, पंचायती राज चुनावों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन राज्य चुनाव आयुक्त ने संकेत दिए हैं कि एक सप्ताह में पंचायतीराज संस्थाओं के लिए चुनावों की भी घोषणा की जा सकती है.

नियमों के तहत मिलेंगे स्वतंत्र चुनाव चिन्ह

राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल खाची ने कहा, 'नगर निगम के चुनाव पार्टी सिंबल पर होंगे. लेकिन नगर निगम के चुनाव में जो प्रत्याशी आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेगा उन्हें स्वतंत्र चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे. इसी तरह से नगर पंचायत और नगर परिषद के चुनाव में भी उम्मीदवारों को स्वतंत्र चुनाव चिन्ह आवंटित होंगे. यह स्वतंत्र चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवारों को उनकी पसंद से आवंटित नहीं किए जाएंगे. ये चुनाव चिन्ह केवल नियमों के तहत अल्फाबेटिकली जारी होंगे.

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